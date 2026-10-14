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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

دیدار رؤسای کل بانک‌های مرکزی ایران و پاکستان

دیدار رؤسای کل بانک‌های مرکزی ایران و پاکستان

رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک تایلند، با جمیل احمد، رئیس بانک مرکزی پاکستان، دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار، طرفین موضوعات گوناگون در راستای تقویت روابط اقتصادی و بانکی دو کشور و افزایش تعاملات تجاری را مورد بررسی قرار دادند.

توسعه همکاری‌های پولی و بانکی، تسهیل مبادلات تجاری، بررسی راهکارهای تقویت روابط مالی دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی ایران و پاکستان از جمله محورهای قابل طرح در مسیر گسترش همکاری‌های دو کشور به شمار می‌رود.

این دیدار در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی برگزار شد؛ اجلاسی که از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۰ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵) در بانکوک در حال برگزاری است و فرصتی برای رایزنی مقامات اقتصادی و پولی کشورها درباره تحولات اقتصاد جهانی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی فراهم کرده است.

کد مطلب 6978319

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