به گزارش خبرنگار مهر، حمید صمدی شامگاه چهارشنبه در نشست مدیران مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت خراسان رضوی با اشاره به ازسرگیری آزمون‌های قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: برگزاری مجدد این آزمون‌ها پس از وقفه‌ای که به‌دلیل شیوع کرونا ایجاد شد اتفاقی ارزشمند است و امیدواریم این روند با برنامه‌ریزی مناسب و به‌صورت مستمر ادامه پیدا کند.

وی در راه‌اندازی مجدد این آزمون‌ها افزود: احیای این برنامه قرآنی نیازمند تلاش و برنامه‌ریزی بود.

صمدی با تأکید بر جایگاه مشهد در فعالیت‌های قرآنی کشور بیان کرد: مشهد از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه قرآن برخوردار است که از جمله آنها می‌توان به زیرساخت‌های قرآنی، مؤسسات فرهنگی، استادان پیشکسوت و جلسات متعدد آموزش قرآن اشاره کرد. به همین دلیل انتظار از این شهر برای مشارکت در برنامه‌ها و طرح‌های ملی قرآن بسیار بالاست.

وی ادامه داد: در طراحی و اجرای طرح‌های جدید قرآنی در سطح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ظرفیت کارشناسان و فعالان قرآنی مشهد استفاده می‌شود و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای آنان می‌تواند در پیشبرد برنامه‌ها و بهبود روند اجرا مؤثر باشد.

معاون قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به آمار مؤسسات قرآنی استان گفت: بر اساس آمار موجود، حدود ۲۰۰ مؤسسه قرآنی در خراسان رضوی فعالیت دارند که ۱۴۸ مؤسسه از آنها در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده‌اند. از این تعداد ۱۱۵ مؤسسه در مشهد مستقر هستند.

وی با بیان اینکه مؤسسات از نظر میزان فعالیت شرایط متفاوتی دارند افزود: برخی مؤسسات فعال و برخی دیگر نیمه‌فعال هستند با این حال آمار ثبت‌نام قرآن‌آموزان نشان می‌دهد تعدادی از این مراکز توانسته‌اند مشارکت قابل توجهی در برنامه‌های قرآنی داشته باشند.

صمدی با تأکید بر ضرورت تقویت مشارکت مؤسسات قرآنی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی درباره این آزمون‌ها از مسیرهای مختلف از جمله رسانه‌ها، تلویزیون شهری، مصاحبه‌های تلویزیونی، زیرنویس شبکه‌های تلویزیونی، رادیو و روزنامه‌ها انجام شده است و استفاده بیشتر از ظرفیت مؤسسات می‌تواند به افزایش مشارکت قرآن‌آموزان کمک کند.