به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی شامگاه چهارشنبه در همایش «توسعه پایدار ژاوه‌رود؛ چالش‌ها، راهکارها و چشم‌انداز آینده» اظهار کرد: سد ژاوه می‌توانست زمینه‌ساز رونق اقتصادی و توسعه منطقه باشد، اما بی‌توجهی به ملاحظات زیست‌محیطی و پیامدهای اجتماعی، ظرفیت‌های آن را به عاملی تهدیدکننده برای توسعه پایدار تبدیل کرده است.

وی با انتقاد از اقدام نمایندگان وزارت نیرو در استان برای آبگیری سد بدون دریافت مجوزهای لازم، این تصمیم را عجولانه و غیرکارشناسی توصیف کرد و بر ضرورت بررسی دوباره ابعاد فنی و زیست‌محیطی آن تأکید کرد.

فرماندار سنندج در حاشیه این همایش و در گفت‌وگو با خبرنگار سیروان، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره سد ژاوه را وضعیت نامناسب کیفیت آب عنوان کرد و گفت: سالانه حدود ۲۰ میلیون مترمکعب فاضلاب از شهر سنندج و نزدیک به ۵۰ روستای منطقه وارد این سد می‌شود؛ مسئله‌ای که ضرورت کنترل منابع آلاینده و ارزیابی کیفیت آب ذخیره‌شده را دوچندان می‌کند.

سجادی با اشاره به شواهد ظاهری آلودگی در مخزن سد، از بوی نامطبوع فاضلاب و مشاهده آثار لجن در سطح و کف آن سخن گفت و خواستار اقدام فوری وزارت نیرو برای تعیین تکلیف آب ذخیره‌شده و جلوگیری از تداوم آلودگی‌ها شد.

وی همچنین بر لزوم پاک‌سازی منابع آلاینده و ارتقای کیفیت آب تأکید کرد تا دست‌کم امکان استفاده از آن برای مصارف کشاورزی، مطابق استانداردهای بهداشتی و زیست‌محیطی، فراهم شود.

فرماندار سنندج با استناد به پژوهش‌های کارشناسی حوزه مدیریت منابع آب در دانشگاه کردستان، ظرفیت محدود استان برای توسعه سدسازی را یادآور شد و خواستار توجه جدی‌تر به ملاحظات علمی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با منابع آب شد.

مهاجرت روستاییان پیامد اجتماعی آبگیری سد

سجادی با اشاره به تأثیر آبگیری سد ژاوه بر زندگی ساکنان منطقه، اظهار کرد: پیامدهای این طرح تنها به مسائل زیست‌محیطی محدود نمی‌شود و اقتصاد و معیشت روستاییان را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از ساکنان روستاهای ژاوه‌رود ناچار به ترک محل زندگی خود شده‌اند.

وی خروج نسل جوان از روستاهای منطقه را از دیگر پیامدهای نگران‌کننده این وضعیت دانست و هشدار داد که تداوم مهاجرت می‌تواند ساختار جمعیتی روستاها را به سمت سالمندی سوق دهد و پویایی اقتصادی و اجتماعی آنها را کاهش دهد.

فرماندار سنندج ابراز امیدواری کرد برگزاری همایش توسعه پایدار ژاوه‌رود، زمینه‌ای برای بررسی کارشناسی مشکلات، ارائه راهکارهای عملی و بازنگری در تصمیم‌های مرتبط با آینده این منطقه فراهم کند.

نگرانی از ورود پساب صنعتی به تصفیه‌خانه سنندج

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج اشاره کرد و نسبت به ورود پساب صنعتی به سامانه‌ای که برای تصفیه فاضلاب انسانی طراحی شده است، هشدار داد.

سجادی مدعی شد: پساب واحد پتروشیمی نیز وارد این تصفیه‌خانه می‌شود؛ موضوعی که به گفته وی، می‌تواند بر عملکرد فرایند تصفیه و کیفیت پساب خروجی اثر بگذارد و لازم است از سوی دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک و مدیریت اصولی پساب‌های صنعتی و انسانی، رسیدگی به این مسئله را در کنار کنترل فاضلاب‌های ورودی به سد ژاوه، از اقدامات ضروری برای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی منطقه دانست.

سد ژاوه در فاصله حدود ۴۰ کیلومتری سنندج و بر روی رودخانه ژاوه، از سرشاخه‌های سیروان، احداث شده و ظرفیت ذخیره‌سازی آن نزدیک به ۹۰ میلیون مترمکعب است. پیامدهای زیست‌محیطی آبگیری این سد، کیفیت منابع آب و تأثیر آن بر زندگی و معیشت روستاییان، از جمله موضوعات مورد بحث درباره آینده توسعه این منطقه به شمار می‌رود.