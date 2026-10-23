۱۱۰ کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف در کاشان معدوم شد

سیامک رضوان در گفتگو با خبرنگار مهر از توقیف و معدوم سازی ۱۱۰ کیلوگرم کوشت قرمز و سفید غیرقابل مصرف انسانی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی خبر داد و اظهار کرد: این گوشت‌های طی بازرسی های انجام شده کشف و معدوم شد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت‌های بهداشتی بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی ابراز کرد: در راستای صیانت از سلامت شهروندان و جلوگیری از عرضه محصولات ناسالم، بازرسی‌های بهداشتی از مراکز عرضه به‌صورت مستمر انجام می‌شود و فرآورده‌های غیرقابل مصرف انسانی شناسایی‌شده، پس از توقیف، مطابق ضوابط بهداشتی معدوم می‌شوند.

رئیس شبکه دامپزشکی کاشان از شهروندان خواست گوشت قرمز و سفید مورد نیاز خود را از مراکز مجاز تهیه کرده و در هنگام خرید به مهر و برچسب بهداشتی و شرایط نگهداری فرآورده‌ها توجه کنند.