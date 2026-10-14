افتتاح ۲۴ کیلومتر راه روستایی در طالقان

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش باقرجوان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز، از اجرای پروژه‌های راه روستایی به ارزش ۳.۵ همت در استان خبر داد و گفت: سه پروژه راه روستایی به طول ۲۴ کیلومتر در شهرستان طالقان به بهره‌برداری رسید.

وی در آیین افتتاح این پروژه‌ها که با حضور علی حدادی، نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس شورای اسلامی و مهدی کیان، فرماندار طالقان برگزار شد، اظهار کرد: این طرح‌ها شامل روکش آسفالت محور شهرک به جوستان به طول ۱۰ کیلومتر، بهسازی و روکش آسفالت محور اورازان به طول ۱۱ کیلومتر و احداث و آسفالت راه روستایی آسکان به طول سه کیلومتر است.

وی افزود: علاوه بر ۳.۵ همت پروژه در حال اجرا، سه همت اعتبار دیگر نیز به پروژه‌های راه روستایی استان افزوده خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای البرز با اشاره به اجرای پروژه آسکان گفت: با احداث و آسفالت این مسیر، اهالی این روستا برای نخستین بار از راه آسفالته برخوردار شدند.

باقرجوان هدف از اجرای این طرح‌ها را ارتقای ایمنی راه‌ها و تسهیل تردد روستاییان عنوان کرد و افزود: توسعه راه‌های روستایی با بهبود دسترسی به خدمات و امکانات، در محرومیت‌زدایی و رونق فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی نقش دارد.