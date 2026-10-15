توقیف خودروی تانک ۳۰۰ پس از فرار با سرعت بحرانی بیش از ۱۸۰ کیلومتر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از توقیف هفت‌روزه یک دستگاه خودروی تانک ۳۰۰ خبر داد که پس از بی‌توجهی به دستور ایست مأموران پلیس، با سرعت بحرانی بیش از ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت در آزادراه قم ـ کاشان متواری شده بود.

محبی با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: این خودرو پس از بی‌توجهی به دستور ایست مأموران گشتی پلیس راه اصفهان، با سرعت بیش از ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت به مسیر خود ادامه داد که با اقدام سریع و هماهنگ مأموران پلیس راه استان قم متوقف شد.

وی افزود: در پی فرار راننده، طرح ویژه کنترل و توقیف خودرو با برپایی ایست و بازرسی در مقابل پاسگاه پلیس راه آزادراه قم ـ تهران، اعمال تمهیدات کنترلی در محور قم ـ کاشان، بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند کنترل تردد و پلاک‌خوان و استقرار هدفمند گشت‌های نامحسوس به اجرا درآمد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: با اجرای این اقدامات کنترلی و رصد مسیر حرکت خودرو، مأموران پلیس راه استان قم موفق شدند خودروی متخلف را شناسایی و متوقف کنند.

محبی خاطرنشان کرد: پس از توقف خودرو، بنا بر دستور مقام قضایی، خودروی متخلف به مدت هفت روز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.