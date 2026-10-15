کشف ۲۰ تن کود شیمیایی احتکار شده در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز پنجشنبه گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار کود شیمیایی توسط فردی در یکی از روستاهای اطراف مراغه بررسی موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود:ماموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی از انبار مورد نظر بازدید کردند که در بازرسی انجام‌ شده ۲۰ تن کود شیمیایی دپو و احتکار شده به‌ صورت غیرقانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی مراغه با اشاره به اینکه ارزش ریالی کودهای مکشوفه ۱۱ میلیارد ریال برآورد شده است گفت: در این رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ فارسی با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاق و احتکار کالا و سرمایه‌های ملی خاطرنشان کرد: احتکار و قاچاق علاوه بر وارد کردن ضربه به اقتصاد کشور زمینه‌ساز بروز جرایم دیگر در جامعه است.