توقیف ۲۵ تن کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع در الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان الیگودرز در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی، طی عملیاتی هدفمند در محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیون باری مشکوک را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: در جریان بازرسی از این کامیون، ۲۵ تن کود شیمیایی فاقد مجوزهای قانونی کشف شد که به قصد توزیع خارج از شبکه رسمی کشاورزی حمل می‌شد.

دستگیری متهم و انتقال کامیون به پارکینگ

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به اقدامات قانونی انجام‌شده تصریح کرد: در پی این عملیات، یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد. همچنین کامیون حامل محموله نیز برای انجام اقدامات قانونی به پارکینگ منتقل شد.

تأکید پلیس بر مقابله با توزیع غیرقانونی نهاده‌های کشاورزی

ابدال چگنی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با جرایم اقتصادی و توزیع غیرقانونی کالاها خاطرنشان کرد: قاچاق و توزیع خارج از شبکه نهاده‌های کشاورزی می‌تواند به معیشت کشاورزان و اقتصاد کشور آسیب وارد کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق کالا یا توزیع غیرقانونی نهاده‌های کشاورزی، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.