کشف ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در چگنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شاپور گراوند در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با جرایم اقتصادی و مقابله با سوءاستفاده از شبکه توزیع برق عمومی، با رصد و پایش هوشمند، فعالیت‌های غیرقانونی در تعدادی از واحدهای مسکونی را شناسایی کردند.

وی افزود: این واحدها به‌صورت غیرمجاز به محل نگهداری و فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز تبدیل شده بودند که پس از اخذ مجوزهای قضایی و با حضور کارشناسان شرکت توزیع برق، مورد بازرسی قرار گرفتند.

کشف تجهیزات استخراج رمزارز به ارزش ۱۵ میلیارد ریال

فرمانده انتظامی شهرستان چگنی تصریح کرد: در جریان این عملیات، هشت دستگاه ماینر فاقد مجوز قانونی به همراه یک دستگاه مودم و تجهیزات جانبی کشف و توقیف شد.

گراوند با اشاره به ارزش تجهیزات مکشوفه ادامه داد: ارزش ریالی این تجهیزات بنا بر اعلام کارشناسان، بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

دستگیری دو متهم در پرونده ماینرهای غیرمجاز

وی در پایان با تأکید بر برخورد قانونی با جرایم اقتصادی خاطرنشان کرد: در پی این عملیات، دو نفر از متهمان دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.