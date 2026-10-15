معبر لجستیکی S۱۵ ماکو با اعتبار ۹۵۷ میلیارد ریال افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معبر لجستیکی S۱۵ زون A با اعتبار ۹۵۷ میلیارد ریال، در راستای تحقق بند چهارم مصوبات ۱۵‌گانه هیئت وزیران و با پیگیری‌های مستمر مقام عالی استان و همراهی سازمان منطقه آزاد ماکو در کوتاه‌ترین زمان ممکن با حضور معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و منطقه به بهره‌برداری رسید.

این پروژه به طول یک‌هزار و ۶۸۴ متر و عرض ۱۵ متر، با هدف تکمیل زیرساخت‌های لجستیکی و پشتیبانی از فعالیت‌های تجاری و حمل‌ونقل در پس‌کرانه پایانه مرزی بازرگان احداث شده است.

بند چهارم مصوبات هیئت وزیران، سازمان منطقه آزاد ماکو را موظف کرده بود با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های ملی و استانی، زمینه ایجاد مراکز پشتیبانی لجستیک در پس‌کرانه پایانه مرزی بازرگان را فراهم کند که با پیگیری استاندار آذربایجان‌غربی و تلاش مجموعه منطقه آزاد ماکو، وارد مرحله اجرا شده است.

با بهره‌برداری از این معبر، ضمن تسهیل تردد کامیون‌ها و روان‌سازی جریان حمل‌ونقل، از بار ترافیکی پس‌کرانه گمرک در محور بورالان کاسته می‌شود.

پیگیری اجرای مصوبات ملی و رفع موانع توسعه تجارت در مرز بازرگان

همچنین جلسه کارویژه گذر مرزی و نشست مشترک با محوریت بررسی مصوبات ۱۵‌گانه هیئت وزیران و ستاد ملی گذر، به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور آرش رضایی مدیرکل توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، فرود عسگری رئیس‌کل گمرک ایران و جمعی از مسئولان استانی و منطقه برگزار شد.

در این نشست‌ها با توجه به تاکید استاندار آذربایجان‌غربی، روند اجرای مصوبات ملی در گمرک و پایانه مرزی بازرگان، آخرین وضعیت اقدامات دستگاه‌های متولی و چالش‌های موجود در فرآیندهای گمرکی، تردد و حمل‌ونقل مرزی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای تسریع در اجرای مصوبات، رفع موانع اجرایی و بهبود خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی و ناوگان حمل‌ونقل تشریح شد.

مسئولان حاضر با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت‌های لجستیکی منطقه آزاد ماکو و زیرساخت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی را از محورهای مهم توسعه تجارت مرزی دانسته و بر اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای تسهیل مبادلات تجاری، ساماندهی تردد و ارتقای نقش مرز بازرگان در تجارت بین‌المللی تأکید کردند.