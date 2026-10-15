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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۲همت از بیمه ها طلب دارد

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۲همت از بیمه ها طلب دارد

بیرجند- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دو هزار میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گنجی‌فرد صبح پنج شنبه در دیدار جامعه پرستاری خراسان جنوبی با استاندار اظهار کرد: صبر و مسئولیت‌پذیری دو ویژگی برجسته حضرت زینب (س) است که خوشبختانه این صفات ارزشمند به عنوان الگویی عملی در تار و پود وجود پرستاران استان خراسان جنوبی متبلور است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به آمار کادر درمان و پشتیبانی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: از مجموع ۵ هزار و ۵۰۰ نیروی شاغل در دانشگاه، حدود ۴ هزار و ۷۰۰ نفر در حوزه درمان فعالیت دارند که از این میان، بخش عمده و ستون اصلی خدمات درمانی بر دوش پرستاران فداکار استان است.

گنجی فرد با اذعان به وجود کمبودها و تنگناهای معیشتی و ساختاری در حوزه درمان طی سال‌های اخیر تصریح کرد: در یکی دو سال گذشته، حوزه درمان استان با شرایط بسیار دشوار و کمبودهای کم‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده است؛ با این وجود، وجدان کاری و ایثار شبانه‌روزی پرستاران مانع از افت کیفیت خدمات به بیماران شد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۲ همت از بیمه ها طلب دارد، بیان کرد: هر چه قدر بدهی ها ما زودتر پرداخت شود به طور طبیعی ما نیز مطالبات پرستاران و کادر درمان را زدتر پرداخت می کنیم.

کد مطلب 6978733

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