دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۲همت از بیمه ها طلب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گنجی‌فرد صبح پنج شنبه در دیدار جامعه پرستاری خراسان جنوبی با استاندار اظهار کرد: صبر و مسئولیت‌پذیری دو ویژگی برجسته حضرت زینب (س) است که خوشبختانه این صفات ارزشمند به عنوان الگویی عملی در تار و پود وجود پرستاران استان خراسان جنوبی متبلور است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به آمار کادر درمان و پشتیبانی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: از مجموع ۵ هزار و ۵۰۰ نیروی شاغل در دانشگاه، حدود ۴ هزار و ۷۰۰ نفر در حوزه درمان فعالیت دارند که از این میان، بخش عمده و ستون اصلی خدمات درمانی بر دوش پرستاران فداکار استان است.

گنجی فرد با اذعان به وجود کمبودها و تنگناهای معیشتی و ساختاری در حوزه درمان طی سال‌های اخیر تصریح کرد: در یکی دو سال گذشته، حوزه درمان استان با شرایط بسیار دشوار و کمبودهای کم‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده است؛ با این وجود، وجدان کاری و ایثار شبانه‌روزی پرستاران مانع از افت کیفیت خدمات به بیماران شد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۲ همت از بیمه ها طلب دارد، بیان کرد: هر چه قدر بدهی ها ما زودتر پرداخت شود به طور طبیعی ما نیز مطالبات پرستاران و کادر درمان را زدتر پرداخت می کنیم.