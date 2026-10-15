توحید شیریزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشنواره شهید رجایی در روز یکشنبه ۲۶ مهرماه خبر داد و گفت: در این جشنواره، دستگاه‌های اجرایی برتر استان بر اساس شاخص‌های ارزیابی عملکرد سال گذشته معرفی و تقدیر می‌شوند.

وی در ادامه اظهار کرد: جشنواره شهید رجایی با هدف ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و قدردانی از مجموعه‌هایی برگزار می‌شود که در طول سال گذشته خدمات مؤثرتری به مردم ارائه کرده‌اند.

وی با اشاره به شرایط ویژه فعالیت دستگاه‌ها در دوره جنگ افزود: استمرار ارائه خدمات، سرعت خدمت‌رسانی و نوآوری در ارائه خدمات به مردم از جمله شاخص‌هایی بوده که در ارزیابی دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز بیان کرد: دستگاه‌های ارزیابی‌شده، مستندات عملکرد خود را ارائه کرده‌اند و پس از بررسی و مقایسه نتایج و تبادل نظر با سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌های برتر مشخص شده‌اند.

شیریزاد با اشاره به تعیین حدود ۱۰ تا ۱۲ شاخص برای ارزیابی دستگاه‌ها گفت: عملکرد مجموعه‌های مشمول بخشنامه مربوط بررسی شده و در نهایت حدود ۱۰ تا ۱۲ دستگاه برای تقدیر انتخاب شده‌اند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اداری و بانک‌های دولتی در چارچوب این ارزیابی قرار گرفته‌اند؛ اما مجموعه‌هایی مانند شهرداری‌ها و نیروهای نظامی در فهرست دستگاه‌های مشمول این دوره قرار ندارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز افزود: جشنواره شهید رجایی ساعت ۹:۳۰ صبح روز یکشنبه ۲۶ مهرماه در محدوده پل شهید صیاد رئیسی یا پل B1 برگزار خواهد شد.