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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

جشنواره شهید رجایی البرز ۲۶ مهر برگزار می‌شود

جشنواره شهید رجایی البرز ۲۶ مهر برگزار می‌شود

کرج - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی البرز گفت: استمرار خدمات، سرعت خدمت‌رسانی و نوآوری در ارائه خدمات به مردم از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در جشنواره شهید رجایی است.

توحید شیریزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشنواره شهید رجایی در روز یکشنبه ۲۶ مهرماه خبر داد و گفت: در این جشنواره، دستگاه‌های اجرایی برتر استان بر اساس شاخص‌های ارزیابی عملکرد سال گذشته معرفی و تقدیر می‌شوند.

وی در ادامه اظهار کرد: جشنواره شهید رجایی با هدف ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و قدردانی از مجموعه‌هایی برگزار می‌شود که در طول سال گذشته خدمات مؤثرتری به مردم ارائه کرده‌اند.

وی با اشاره به شرایط ویژه فعالیت دستگاه‌ها در دوره جنگ افزود: استمرار ارائه خدمات، سرعت خدمت‌رسانی و نوآوری در ارائه خدمات به مردم از جمله شاخص‌هایی بوده که در ارزیابی دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز بیان کرد: دستگاه‌های ارزیابی‌شده، مستندات عملکرد خود را ارائه کرده‌اند و پس از بررسی و مقایسه نتایج و تبادل نظر با سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌های برتر مشخص شده‌اند.

شیریزاد با اشاره به تعیین حدود ۱۰ تا ۱۲ شاخص برای ارزیابی دستگاه‌ها گفت: عملکرد مجموعه‌های مشمول بخشنامه مربوط بررسی شده و در نهایت حدود ۱۰ تا ۱۲ دستگاه برای تقدیر انتخاب شده‌اند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اداری و بانک‌های دولتی در چارچوب این ارزیابی قرار گرفته‌اند؛ اما مجموعه‌هایی مانند شهرداری‌ها و نیروهای نظامی در فهرست دستگاه‌های مشمول این دوره قرار ندارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز افزود: جشنواره شهید رجایی ساعت ۹:۳۰ صبح روز یکشنبه ۲۶ مهرماه در محدوده پل شهید صیاد رئیسی یا پل B1 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6978768

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