دیدار وزیر امور خارجه بحرین با رئیس رژیم صهیونیستی در باکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه بحرین اعلام کرد که «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی، روز چهارشنبه در باکو از «عبداللطیف بن راشد الزیانی» وزیر امور خارجه بحرین استقبال کرد.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه بحرین، دو طرف در این دیدار درباره راه‌های تقویت روابط دوجانبه در چارچوب معاهده آبراهام و فرصت‌های گسترش همکاری‌ها گفت‌وگو کردند.

در حالی که رژیم صهیونیستی مهمترین عامل بی ثبات و جنگ در منطقه است، وزارت امور خارجه بحرین در این بیانیه نوشت: تحولات سیاسی و امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی و تلاش‌ها برای فراهم کردن زمینه تحقق ثبات در منطقه نیز از دیگر محورهای این دیدار بود.

دفتر رئیس رژیم اشغالگر نیز اعلام کرد که هرتزوگ در این دیدار بر اهمیت تقویت معاهده آبراهام با هدف گسترش دامنه صلح و همکاری در منطقه تأکید کرده است. او همچنین بر اهمیت روابط با بحرین تأکید و از پادشاه و دولت این کشور تمجید کرد.

این دیدار در حاشیه اجلاس سیکا در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، انجام شد؛ اجلاسی که مقام‌های کشورهای مختلف برای گفت‌وگو درباره همکاری‌های منطقه‌ای و اقدامات اعتمادساز در آن حضور دارند.

رژیم صهیونیستی تلاش می کند با معاهده آبراهام روابط با برخی کشورهای عربی و اسلامی را عادی سازی کند تا بتواند با خیال آسوده‌تری به سرکوب و اشغال در سرزمین‌های اشغالی، کرانه باختری، غزه، سوریه، لبنان و دیگر مناطق بپردازد.