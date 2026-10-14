سفر رئیس رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه برای سفری سیاسی وارد جمهوری آذربایجان شده است.

رئیس رژیم صهیونیستی، جمهوری آذربایجان را شریکی مهم برای این رژیم در منطقه توصیف کرد و گفت: در جریان این سفر با الهام علی‌اف رئیس‌ جمهور این کشور دیدار خواهم کرد.

هرتزوگ همچنین قرار است در نشست «کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا» (CICA) شرکت کند؛ نشستی بین‌المللی با محور همکاری و تقویت روابط میان کشورهای آسیایی که شماری از سران کشورهای این قاره نیز در آن حضور دارند.