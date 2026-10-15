زنجان ظرفیت تأمین ۶۰ درصد کاغذ صنایع دخانی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شهید شهریاری زنجان، با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی این مجموعه اظهار کرد: توسعه واحدهای صنعتی مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته، علاوه بر تأمین نیاز صنایع داخلی، زمینه افزایش اشتغال و تقویت توان تولیدی کشور را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه واحد تولید کاغذ موردنیاز صنایع دخانی از تجهیزات پیشرفته و فناوری‌های نوین برخوردار است، افزود: وجود آزمایشگاه مجهز و بهره‌گیری از فناوری‌های روز، امکان تولید این محصول تخصصی را در استان فراهم کرده است.

استاندار زنجان ادامه داد: این مجموعه هم‌اکنون بخشی از نیاز صنعت سیگارسازی کشور را تأمین می‌کند و با توجه به ظرفیت تولیدی آن، برنامه‌هایی برای توسعه فعالیت‌ها و حضور در بازارهای منطقه‌ای نیز پیش‌بینی شده است.

صادقی با تأکید بر اهمیت حمایت از صنایع دارای فناوری پیشرفته تصریح کرد: گسترش فعالیت چنین واحدهایی می‌تواند ضمن کاهش نیاز به واردات، به توسعه بازارهای صادراتی و افزایش سهم زنجان در زنجیره تولید کشور کمک کند.

پیش‌بینی ۷۹ همت سرمایه‌گذاری در شهرک صنعتی شهید شهریاری

استاندار زنجان در بخش دیگری از این بازدید، از پیش‌بینی ۷۹ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در شهرک صنعتی شهید شهریاری خبر داد و گفت: تحقق این سرمایه‌گذاری‌ها ظرفیت ایجاد ۱۱ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی پایدار را فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت واحدهای صنعتی این شهرک اظهار کرد: تاکنون ۱۱۰ واحد تولیدی مجوز دریافت کرده‌اند که ۹۰ واحد از آن‌ها به مرحله انعقاد قرارداد رسیده‌اند و ۲۱ واحد نیز فعالیت اجرایی خود را آغاز کرده‌اند.

صادقی با اشاره به روند افزایشی استقبال سرمایه‌گذاران از ظرفیت‌های صنعتی استان افزود: حدود ۷۰ درصد قراردادهای سرمایه‌گذاری منعقدشده در شهرک صنعتی شهید شهریاری مربوط به دو سال اخیر است که نشان‌دهنده پویایی فعالیت‌های اقتصادی و تمایل سرمایه‌گذاران به حضور در این منطقه صنعتی است.

وی مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این شهرک را ۷۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های صنعتی، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید داشته باشد.

بررسی میدانی موانع تولید در زنجان

استاندار زنجان همچنین به برگزاری نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حاشیه این برنامه اشاره کرد و گفت: مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط بررسی شد و برای پیگیری و رفع موانع موجود تصمیماتی اتخاذ شد.

صادقی افزود: در این برنامه، علاوه بر افتتاح دو واحد تولیدی، از چند مجموعه صنعتی فعال نیز بازدید شد تا مشکلات آن‌ها به‌صورت مستقیم بررسی و زمینه پیگیری مطالبات تولیدکنندگان فراهم شود.

وی با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی استان خاطرنشان کرد: با وجود فشارهای اقتصادی و شرایط دشوار حاکم بر کشور، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان زنجان همچنان برای توسعه فعالیت‌های خود تلاش می‌کنند و این روند نشان‌دهنده ظرفیت‌های موجود برای گسترش تولید و سرمایه‌گذاری است.

استاندار زنجان تأکید کرد: شناسایی مشکلات واحدهای صنعتی در محل فعالیت، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسریع در رفع موانع تولید، از الزامات حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاران و تحقق اهداف توسعه صنعتی استان به شمار می‌رود.