۱۷ نانوایی گرمسار به سوخت جایگزین مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید نانوایی های گرمسار از برگزاری مانور بررسی وضعیت سوخت جایگزین و دوگانه‌سازی واحدهای خبازی این شهرستان در چارچوب برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت تداوم تأمین نان در شرایط بحرانی اظهار کرد: این مانور با هدف ارزیابی آمادگی نانوایی‌ها برای ارائه خدمات مستمر در صورت بروز اختلال در تأمین سوخت برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار با بیان اینکه تاکنون ۱۷ واحد نانوایی در گرمسار به سیستم سوخت جایگزین مجهز شده‌اند، توضیح داد: تجهیز ۲۳ واحد خبازی دیگر به سوخت دوم نیز در دستور کار قرار دارد.

جورابلو با اشاره به حمایت‌های مالی برای اجرای این طرح بیان کرد: با مساعدت شبکه بانکی، برای هر واحد نانوایی ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شد تا روند دوگانه سازی نانوایی‌ها تسریع شود.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی زیرساخت‌های تأمین مواد غذایی در شرایط اضطراری، خاطرنشان کرد: تأمین سوخت جایگزین برای نانوایی‌ها از اقدامات پیشگیرانه در حوزه پدافند غیرعامل است که با هدف کاهش اختلال در تأمین نان و استمرار خدمات‌رسانی به شهروندان دنبال می‌شود.