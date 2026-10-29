حق شناس: گیلان ظرفیت تبدیل‌ شدن به الگوی مدیریت پسماند را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس بعد از ظهر پنجشنبه در آئین اعطای احکام اعضای نخستین پارلمان شهری نوجوانان کشور در لاهیجان با قدردانی از ابتکار شهرداری و شورای اسلامی شهر در برگزاری برنامه ارائه دیدگاه‌های دانش‌آموزان درباره پسماند اظهار کرد: ارائه‌های دانش‌آموزان در این برنامه از نظر محتوا و شیوه بیان، در سطح قابل توجهی قرار داشت و نشان داد نسل جوان ظرفیت بالایی برای مشارکت در حل مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی دارد.

وی با اشاره به ارائه دیدگاه‌های دانش‌آموزان درباره موضوعات مختلف حوزه پسماند افزود: تفکیک زباله از مبدأ، مدیریت باتری‌های مستعمل، پسماندهای عفونی و تولید کمپوست از جمله موضوعاتی بود که دانش‌آموزان به آن پرداختند و این موضوع نشان‌دهنده آگاهی و توانمندی نسل آینده است.

استاندار گیلان با اشاره به جمعیت حدود ۳۰۰ هزار نفری گروه سنی زیر ۲۰ سال در استان بیان کرد: اگر زمینه مشارکت این جمعیت در برنامه‌های آموزشی و زیست‌محیطی فراهم شود، می‌توان به آینده مدیریت پسماند در گیلان امیدوار بود.

حق‌شناس پیشنهاد کرد نتایج و دیدگاه‌های ارائه‌شده از سوی دانش‌آموزان در قالب یک مجموعه تدوین شود تا از ظرفیت آن در برنامه‌های آموزشی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مدیریت پسماند استفاده شود.

ضرورت توسعه زیرساخت‌های مدیریت پسماند

وی با اشاره به وضعیت مدیریت پسماند در کشور تصریح کرد: بخش قابل توجهی از زباله‌ها در ایران دفن می‌شود، در حالی که تفکیک، بازیافت، تولید کمپوست و استفاده از ظرفیت‌های تبدیل پسماند به انرژی می‌تواند به کاهش مشکلات زیست‌محیطی کمک کند.

استاندار گیلان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت پسماند استان گفت: در برخی مناطق، از جمله انزلی، مراحل مختلف مدیریت پسماند از تفکیک تا تولید کمپوست و مدیریت پسماندهای باقی‌مانده در حال انجام است و باید این روند در سایر مناطق نیز توسعه یابد.

حق‌شناس همچنین با اشاره به بهبود نسبی وضعیت سایت دفن زباله سراوان نسبت به سال‌های گذشته، بر ضرورت ادامه اقدامات اصلاحی و تعیین تکلیف پسماندهای باقی‌مانده تأکید کرد.

فاضلاب؛ یکی دیگر از چالش‌های زیست‌محیطی گیلان

وی با بیان اینکه مشکلات زیست‌محیطی گیلان تنها به پسماند محدود نمی‌شود، افزود: مدیریت فاضلاب و توسعه شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه آن نیز از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گیلان با اشاره به شرایط طبیعی و منابع آبی استان تصریح کرد: ویژگی‌های اقلیمی و زیست‌محیطی گیلان، ضرورت توجه به زیرساخت‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب را دوچندان می‌کند و این موضوع باید در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای استان جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

ظرفیت‌های کشاورزی گیلان نیازمند توجه در آمایش سرزمین است

حق‌شناس با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی گیلان گفت: این استان در تولید محصولات متنوع کشاورزی از جمله برنج، فندق و زیتون ظرفیت‌های ارزشمندی دارد که باید در برنامه‌ریزی‌های کلان و آمایش سرزمین به‌درستی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از تولید محصولات جدید کشاورزی در استان افزود: توسعه فعالیت‌های کشاورزی متناسب با ظرفیت‌های اقلیمی گیلان می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ارزش اقتصادی تولیدات و تقویت اشتغال در مناطق مختلف شود.

استاندار گیلان در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ محیط زیست برای نسل‌های آینده گفت: مشارکت دانش‌آموزان، توسعه زیرساخت‌های مدیریت پسماند و فاضلاب و توجه به ظرفیت‌های طبیعی استان باید در کنار یکدیگر دنبال شود تا بتوان از این سرمایه ارزشمند برای نسل‌های آینده حفاظت کرد.