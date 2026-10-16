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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۶:۳۶

هزینه سرماخوردگی با بیمه ۱۸ میلیون ریال آب می‌خورد!

هزینه سرماخوردگی با بیمه ۱۸ میلیون ریال آب می‌خورد!

یک سرماخوردگی شبه آنفلوانزا، با داشتن بیمه تامین اجتماعی، حداقل یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آب می خورد که شامل ویزیت، دارو و تزریقات بیمار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شروع فصل پاییز و شیوع بیماری‌های ویروسی، میزان مراجعات به مطب ها و درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها نیز افزایش یافته است. اما، نکته مهم در این بین، هزینه ای است که باید بابت ویزیت پزشک، دارو و تزریقات؛ پرداخت کنید.

ویزیت پزشک متخصص داخلی البته در جنوب شهر، ۳۵۰ هزار تومان با بیمه تامین اجتماعی محاسبه می‌شود.

هزینه داروهایی که پزشک برای بیمار شبه آنفلوانزایی تجویز می کند، با پوشش بیمه‌ای؛ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می شود.

هزینه سرماخوردگی با بیمه ۱۸ میلیون ریال آب می‌خورد!

اما، نکته جالب اینکه از مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارو، سهم ناچیز بیمه تامین اجتماعی در هزینه های دارویی است.

بعد از هزینه ویزیت و دارو، نوبت می رسد به هزینه تزریقات که چندان هم ارزان نیست. ۲۳۰ هزار تومان برای تزریق دو عدد آمپول و یک سرُم، از بیمار دریافت می کنند.

بیشترین هزینه پرداختی بیمار، مربوط به دارو است که این روزها سوژه داغ محافل کارشناسی است.

متاسفانه باید اعتراف کرد که رفتن به مطب برای در امان ماندن از سرفه، بدن درد، گلو درد و...، خیلی مقرون به صرفه نیست و ناچار هستید در خانه بمانید تا بهتر شوید. البته نمی توان به مصرف میوه و خوراکی های مورد نیاز بیماران دچار سرماخوردگی فکر کرد؛ زیرا، هزینه میوه و گیاهان دارویی، خیلی بیشتر از ویزیت و دارو آب می خورد.

کد مطلب 6979056
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      3 2
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      ممنون اینو نوشتی. اما همه مردم خیلی وقته اینها رو می دونن. خیلی وقت هم هست چاره ای کسی نیاندیشیده. تلاش کن چاره کار رو بنویسی
    • رزا IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      1 2
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      سلام هزینه سرماخوردگی خفیف در همین هفته 2200 شد، تزریقات هم حدود 600
      • IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
        1 1
        سرماخوردگی خفیف با۴ تا قرص سرماخوردگی درمان میشه که فکر نکنم ۲۰ هزار تومان هم بشه
    • IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      1 0
      پاسخ
      سرما خوردگی فقط استراحت وخوردن سوپ ومایعات گرم ودم نوش بابونه کفایت می کند لازم نیست فوری بری دکتر مگردر شرایط حاد به خاطر همینه که ایران خیلی بیشتر از کشورهای دیگر دارو اسنفاده می کنه مخصوصا بعضی از دکترها در نوشتن داروها بسیار زیادروی می کنند بطوریکه بعد از خوب شدن بیمار مقدار زیادی دارو باقی می ماند
    • سیامک IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      2 0
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      عملا بیمه تامین اجتماعی بی فایده است.بیمه تکمیلی نداشته باشید باید از جیب بدید.تکمیلی هم مفت نیست برای هر نفر حداقل ماهی 2-3 ملیونه.تحت شرایط سنی یا بیماری ممکنه حق بیمه تکمیلی رو 2-3 برابر بگیرند!!!!!

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