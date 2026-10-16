به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شروع فصل پاییز و شیوع بیماری‌های ویروسی، میزان مراجعات به مطب ها و درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها نیز افزایش یافته است. اما، نکته مهم در این بین، هزینه ای است که باید بابت ویزیت پزشک، دارو و تزریقات؛ پرداخت کنید.

ویزیت پزشک متخصص داخلی البته در جنوب شهر، ۳۵۰ هزار تومان با بیمه تامین اجتماعی محاسبه می‌شود.

هزینه داروهایی که پزشک برای بیمار شبه آنفلوانزایی تجویز می کند، با پوشش بیمه‌ای؛ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می شود.

اما، نکته جالب اینکه از مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارو، سهم ناچیز بیمه تامین اجتماعی در هزینه های دارویی است.

بعد از هزینه ویزیت و دارو، نوبت می رسد به هزینه تزریقات که چندان هم ارزان نیست. ۲۳۰ هزار تومان برای تزریق دو عدد آمپول و یک سرُم، از بیمار دریافت می کنند.

بیشترین هزینه پرداختی بیمار، مربوط به دارو است که این روزها سوژه داغ محافل کارشناسی است.

متاسفانه باید اعتراف کرد که رفتن به مطب برای در امان ماندن از سرفه، بدن درد، گلو درد و...، خیلی مقرون به صرفه نیست و ناچار هستید در خانه بمانید تا بهتر شوید. البته نمی توان به مصرف میوه و خوراکی های مورد نیاز بیماران دچار سرماخوردگی فکر کرد؛ زیرا، هزینه میوه و گیاهان دارویی، خیلی بیشتر از ویزیت و دارو آب می خورد.