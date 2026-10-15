۳۶ میلیارد تومان برای تقویت بنیه‌ فرهنگی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه ظهر پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به افزایش هفت برابری بودجه فرهنگی کشور از چهار دهم بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ به ۲.۸ در سال جاری، اظهار کرد: یکی از موضوعات بودجه، تولید محتوا و برنامه است که متأسفانه در همه سال‌ها مورد غفلت واقع شده بود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بودجه امسال دستگاه‌های فرهنگی ۱۱۰ همت است، ادامه داد: از محل یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، جدول ۱۲ تعریف شد که این اعتبارات باید برای فرهنگ هزینه شود؛ عددی که امسال باید پیش‌بینی می‌شد، ۵۷ همت بود که با حذف شرکت‌های زیان‌ده از این قانون، رقم پیش‌بینی شده کمتر شد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۶ با اشاره به موارد هزینه‌کرد اعتبارات از محل جدول ۱۲، گفت: دستگاه‌ها حق ندارند این پول را خارج از برنامه‌هایی همچون حمایت و پشتیبانی از مردمی‌سازی فرهنگ، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از صنعت و تولیدات بازی‌های رایانه‌ای، تولید فیلم سینمایی فاخر و ارزشمند، تقویت زیرساخت‌های سینمایی، فرهنگ عمومی، تبلیغ و ترویج اندیشه‌های امامین انقلاب و چند مورد دیگر هزینه کنند.

راستینه یادآور شد: سه موضوع از این برنامه‌ها از جمله نقشه مهندسی فرهنگی در بُرش استانی دیده شدند و دستگاه‌های فرهنگی استان باید ببینند آیا از محل جدول ۱۲ می‌توانند اعتباراتی را دریافت کنند، به ویژه اینکه اعتبارات این جدول ۱۰۰ درصد پرداخت خواهد شد.

نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر با تصریح اینکه ۳۶ میلیارد تومان برای تقویت بنیه فرهنگی استان و تعریف برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی شده که در حال پیگیری است، گفت: از این رقم، ۵ میلیارد تومان به اداره‌کل تبلیغات اسلامی، سه میلیارد تومان به کانون فرهنگی هنری مساجد، پنج میلیارد به موسسات قرآنی، سه به جبهه مردمی خاتم‌الاوصیاء (ص)، سه دستگاه کتابخانه سیار به نهاد کتابخانه‌های عمومی، سه میلیارد برای حوزه هنری، شش میلیارد برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و استقرار خانه فردوسی در استان اختصاص یافته است.

راستینه اظهار کرد: این اعتبارات مشروط بر این است که دستگاه‌ها بتوانند برنامه‌ها را بر طبق سند نقشه مهندسی فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری ترسیم و اجرا کنند که در شورای فرهنگ عمومی استان می‌توان این برنامه‌ها و مأموریت‌ها را تعریف کرد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل قرارگاه ملی مسجد، گفت: مراکز رسیدگی به امور مساجد در ۳۱ استان تشکیل و سازوکار حمایت از مساجد در پنج محور اجرایی می‌شود.

راستینه با اشاره موضوع حجاب و عفاف، یادآور شد: خوشبختانه در استان ما با جدیت دستگاه قضا، برهنگی و بدحجابی جرم‌انگاری و تذکرات آغاز شده است. در کنار این رویکرد، فعالیت‌های ایجابی نیز در حوزه حجاب و عفاف لازم است و در برخی استان‌ها کارهای بسیار خوبی انجام شده، هر دستگاهی مأموریتی بر عهده دارد که خوب است الگوبرداری کنیم.

وی با تأکید بر اینکه اگر فضای ایجابی در حجاب و عفاف ایجاد نکنیم، هشدار و انذار نتیجه عکس خواهد داد: در این راستا نهادهایی همچون آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و ... می‌توانند کارهای بسیار تأثیرگذاری انجام دهند و نقش‌آفرینی کنند.