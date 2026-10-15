ذخایر میگوی سفید در خوزستان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هوشمند عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این گشت تحقیقاتی طی ماه جاری در ۹ ایستگاه از صیدگاه لیفه‌بوسیف و به‌عنوان یکی از پروژه‌های حاکمیتی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، توسط بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر این پژوهشکده اجرا شد و هدف آن حفاظت پایدار از ذخایر و تأمین اقتصاد جامعه صیادی استان است.

وی با اشاره به اهمیت این آبزی افزود: میگوی سفید یکی از مهم‌ترین گونه‌های تجاری آب‌های استان خوزستان به شمار می‌رود و صید آن به دلیل بازارپسندی بالا، ارزش اقتصادی قابل‌توجه و نقش مستقیم در تأمین معیشت صدها خانوار صیادی، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد شیلاتی جنوب کشور دارد.

وی توضیح داد: هدف نهایی از اجرای این گشت‌های تحقیقاتی، فراهم‌کردن مبنای علمی برای بهره‌برداری پایدار از ذخایر میگو است تا داده‌های به‌دست‌آمده پس از تجزیه‌وتحلیل دقیق، در اختیار مدیران حوزه شیلات قرار گیرد و بر اساس آن، زمان‌های دقیق بازگشایی یا اعمال ممنوعیت‌های فصل صید تعیین شود.

رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور بیان کرد: این رویکرد علمی ضمن تضمین تداوم فعالیت اقتصادی صیادان و حفظ درآمد جوامع ساحلی، موجب می‌شود ذخایر میگوی سفید به‌عنوان یک منبع غذایی ارزشمند برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود و پایش مستمر ذخایر آبزیان از برنامه‌های اولویت‌دار این پژوهشکده به شمار می‌رود.