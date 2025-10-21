صید میگوی سفید در خوزستان از اول آبان آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی پیش از ظهر امروز سهشنبه از آزادسازی صید میگوی سفید در صیدگاههای استان از تاریخ اول آبانماه ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی خبر داد.
وی با اشاره به نتایج گشتهای تحقیقاتی و نمونهگیریهای انجامشده توسط پژوهشکده آبزیپروری آبهای جنوب کشور، اظهار کرد: صید میگوی سفید در صیدگاههای لیفه – بوسیف، خوریات واسطه و درویش برای شناورهای صیادی استان از اول آبانماه آزاد اعلام میشود.
موسوی تأکید کرد: شناورهای متقاضی صید میگو موظف به رعایت کامل ضوابط فنی و بهداشتی هستند و مسئولان کنترل کیفی بر حسن اجرای مقررات نظارت خواهند داشت.
وی با اشاره به تقویم زمانبندی کمیته مدیریت صید استان افزود: مجوز صید برای لنجهای صیادی شهرستانهای آبادان، خرمشهر، ماهشهر و هندیجان بهصورت یکسان ۱۰ یا ۱۱ روزه صادر میشود و برای قایقهای صیادی شهرستان هندیجان نیز مجوز هفت روزه در نظر گرفته شده است.
سرپرست ادارهکل شیلات خوزستان هدف از آزادسازی صید میگوی سفید را مدیریت پایدار ذخایر آبزی، بهرهبرداری بهموقع از منابع طبیعی و حمایت از معیشت صیادان استان عنوان کرد و گفت: تعیین زمان مناسب برای آغاز صید میگو بر پایه دادههای علمی و پایشهای میدانی، از کاهش کیفیت ذخایر و صید زودهنگام جلوگیری کرده و زمینه تداوم فعالیت اقتصادی جامعه صیادی در چارچوب اصول فنی و زیستمحیطی را فراهم میکند.
وی در پایان هشدار داد: هرگونه حمل و جابهجایی میگو توسط شناورهای فاقد مجوز صید ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
