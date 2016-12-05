صید میگوی سفید در صیدگاه های خوزستان ممنوع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نتایج به دست آمده توسط کارشناسان پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور و تصمیم کمیته صید شیلات خوزستان، صدور مجوز صید میگوی سفید در صیدگاه ها و آب های استان خوزستان از روز سه شنبه ۱۶ آذرماه و صید میگوی سفید از تاریخ یکشنبه ۲۱ آذرماه امسال ممنوع می شود.

این تصمیم به دلیل حفاظت از ذخایر میگو در سطح آب های خوزستان و تضمین بهره برداری پایدار از دریا و تداوم اشتغال در حرفه صیادی اخذ شده و بر اساس آن هرگونه صید، نگهداری و حمل و نقل میگوی سفید از تاریخ مذکور تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

از تاریخ اعلام شده مالکان شناورهای صیادی موظف هستند نسبت به تخلیه ادوات صید اقدام کنند و در طول دوره ممنوعیت صید اینگونه آبزی، یگان حفاظت منابع آبزیان استان با متخلفان برخورد و آنان را به کمیته رسیدگی به تخلفات شیلات معرفی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دنیا در حدود ۸۰ نوع میگو خوراکی وجود دارد که در کل به سه گروه میگو سفید، میگو قهوه ای و میگو صورتی شناخته می شود. میگو در ایران نسبت به سایر نقاط دنیا، طرفدار زیادی ندارد اما به مرور زمان این خوراک بسیار مفید در حال شناخته شدن است.

۶۵ درصد از صید میگوی جنوب، از نوع موزی (میگوی صورتی)، ۲۵ درصد میگوی سر تیز و مابقی هم (حدود ۱۰ درصد) از نوع سفید هندی، ببری سبز، گنتک و چکو هستند.