به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مراسم اختتامیه یازدهمین کنگره ملی اعتکاف و هشتمین جشنواره بین‌المللی علمی، ادبی و هنری اعتکاف در مسجد دانشگاه افسری امام علی(ع) تهران، چهار ضلع قدرت ایران را مردم، نیروهای مسلح، ساختارهای حکمرانی و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور دانست و تأکید کرد که این مؤلفه‌ها محاسبات دشمن را با شکست مواجه کردند.

حاتمی با اشاره به نقش‌آفرینی مردم در روزهای نخست جنگ اظهار کرد: مردم با تکیه بر توان خود وارد میدان شدند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، در روزهای نخست این مردم بودند که صحنه را هدایت کردند.

وی با بیان اینکه حضور مردم یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت جمهوری اسلامی ایران بود، افزود: مردم در شرایط جنگی به میدان آمدند و نقش مهمی در ناکام ماندن محاسبات دشمن ایفا کردند.

تداوم عملیات نیروهای مسلح با وجود شهادت فرماندهان

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح را ضلع دوم قدرت کشور برشمرد و گفت: نیروهای مسلح با تمام توان به دشمن پاسخ دادند و در همان ساعات نخست، صدها شلیک به سمت دشمن انجام شد.

وی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وجود شهادت شمار زیادی از فرماندهان و مسئولان، به عملیات خود ادامه دادند و این اتفاقات مانع تداوم فعالیت عملیاتی نیروهای مسلح نشد.

ساختار حکمرانی کشور با شهادت مسئولان متوقف نشد

حاتمی نهادسازی و استمرار فعالیت ساختارهای کشور را ضلع سوم قدرت ایران دانست و تصریح کرد: ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های اداری، سیاسی، اقتصادی، قضایی و امنیتی، با وجود شهادت مسئولان به کار خود ادامه داد و کشور با اختلالی که دشمن انتظار داشت، مواجه نشد.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه، موقعیت ژئوپلیتیکی کشور را ضلع چهارم قدرت ایران برشمرد و با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: این موقعیت از ظرفیت‌های مهم قدرت جمهوری اسلامی ایران است.

وی تأکید کرد: در صورت رعایت نشدن حقوق ملت ایران از سوی دشمن، محدودیت‌های مربوط به تردد در تنگه هرمز ادامه خواهد یافت.