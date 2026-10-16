به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در پیامی به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار نوشت: پرستاری بر پایه دانش تخصصی، مهارت بالینی، قضاوت حرفه‌ای و تعهد اخلاقی شکل می‌گیرد. مراقبت از بیمار، مستلزم ارزیابی مستمر وضعیت جسمی و روانی، تصمیم‌گیری دقیق، پیشگیری از عوارض و پاسداشت کرامت انسانی است؛ مسئولیتی که در شرایط بحرانی، حساسیت و اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، پرستاران در شرایطی دشوار و پرمخاطره، مراقبت از بیماران و مجروحان را ادامه دادند. مدیریت اولویت‌های درمانی، حفظ ایمنی بیماران، همکاری با اعضای تیم سلامت و تداوم خدمات در شرایط اضطراری، جلوه‌هایی از توانمندی حرفه‌ای و تاب‌آوری این جامعه ارزشمند بود.

پیرصالحی تصریح کرد: تجربه جنگ، اهمیت آمادگی نظام سلامت، آموزش مستمر، انسجام تیمی و دسترسی پایدار به دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی را بیش از پیش آشکار می‌کند. کیفیت مراقبت در شرایط بحرانی، به هماهنگی میان نیروی انسانی متخصص، زیرساخت‌های درمانی و زنجیره تأمین اقلام سلامت وابسته است؛ هماهنگی‌ای که استمرار آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ جان بیماران و مجروحان دارد.

وی خاطرنشان کرد: پاسداشت جایگاه پرستاران با توجه به شأن حرفه‌ای، توانمندی تخصصی، ایمنی محیط کار و شرایط مناسب ارائه خدمات معنا پیدا می‌کند. حمایت از پرستاران، تقویت ظرفیت نظام سلامت و ارتقای کیفیت مراقبت، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای سلامت جامعه و آمادگی در برابر بحران‌های آینده است.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان، ضمن تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، از تلاش‌های مسئولانه و فداکارانه پرستاران کشور، به‌ویژه در روزهای جنگ و بحران، قدردانی کرد و نوشت: در لحظاتی که جان انسان در معرض خطر قرار می‌گیرد، دانش و مهارت پرستار با شجاعت و تعهد حرفه‌ای پیوند می‌خورد؛ و از همین پیوند، حماسه‌هایی شکل می‌گیرد که تصویرشان ثبت می‌شود و ارزششان در حافظه جمعی یک ملت باقی می‌ماند.