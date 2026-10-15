جزئیات تماس تلفنی تهدیدآمیز نتانیاهو با جولانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه صهیونیستی i24NEWS از تماس تلفنی تهدید آمیز نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، با ابومحمد جولانی، رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه، در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵ خبر داد.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در این تماس خواستار عقب‌نشینی فوری نیروهای سوری از استان سویدا شد و به جولانی هشدار داد در صورت عدم عقب‌نشینی، حملات اسرائیل تشدید خواهد شد. جولانی نیز برای رسیدگی به اوضاع، مهلتی ۴۸ ساعته درخواست کرد، اما نتانیاهو با این درخواست مخالفت کرد.

طبق گزارش i24NEWS، نتانیاهو با اشاره به آنچه «نسل‌کشی در حق دروزی‌ها» خواند، به جولانی هشدار داد نیروهایش باید تا ساعت ۲۲ همان روز سویدا را ترک کنند. این در حالی است که اسرائیل در همان روز حملاتی را علیه اهدافی در دمشق، از جمله مواضع مرتبط با وزارت دفاع جولانی، انجام داد.

الشرع در پاسخ به نتانیاهو گفت: «امیدوار بودم این گفت‌وگو به شکل دیگری پیش برود.»

پس از سقوط دولت بشار اسد و روی کار آمدن احمد الشرع (جولانی)، تحرکات و تماس‌ها برای همکاری با رژیم صهیونیستی افزایش یافت؛ با این حال، این روند مانع از تداوم و تشدید حملات نظامی اسرائیل به خاک سوریه نشد.

رژیم صهیونیستی با گسترش حملات هوایی و هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و مواضع نظامی سوریه، نشان داد که حتی تحولات سیاسی دمشق و تلاش‌ها برای تعامل با تل‌آویو نیز نتوانسته است به حملات این رژیم پایان دهد.