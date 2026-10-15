به گزارش خبرگزاری مهر، «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا در اظهاراتی تهدیدآمیز علیه ایران مدعی شد که فشارها بر اقتصاد ایران در حال افزایش است و متحدان تهران نیز قادر به نجات آن نخواهند بود.

وی با تأکید بر تداوم فشارهای مالی افزود: «تا زمانی که خزانه‌های نظام ایران خالی و تمام شریان‌های مالی تأمین‌کننده ماشین جنگی آن قطع شود، عقب‌نشینی نخواهیم کرد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هرگونه تشدید درگیری نظامی با ایران، می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و نظامی سنگینی برای آمریکا به همراه داشته باشد.

اختلال در عرضه نفت و گاز، افزایش قیمت انرژی، فشار بر بازارهای جهانی و نگرانی از گسترش بحران در خاورمیانه، واشنگتن و اقتصاد جهانی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و همین امر منجر به گزافه گویی‌ مقامات آمریکایی علیه ایران شده است.

دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۳ مهر ۱۴۰۵) تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد.

دولت آمریکا در ماه‌های اخیر دامنه تحریم‌های مرتبط با ایران را در حوزه‌های مالی، نفتی، پتروشیمی، حمل‌ونقل و تأمین تجهیزات نظامی گسترش داده است.

بسیاری از کشورهای جهان، تحریم های یکجانبه آمریکا را غیرقانونی و بر ادامه تجارت با ایران تاکید کرده اند.