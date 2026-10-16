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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۴:۵۷

مادورو اتهامات جدید آمریکا در دادگاه نیویورک را تکذیب کرد

مادورو اتهامات جدید آمریکا در دادگاه نیویورک را تکذیب کرد

رئیس‌جمهور ونزوئلا، در جریان رسیدگی به پرونده خود در دادگاه نیویورک، اتهامات جدید مطرح شده علیه وی و همسرش را «دروغ» خواند و ضمن رد اتهامات مربوط به شکنجه، بر بی‌گناهی خود تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری‌ مهر به نقل از پایگاه خبری وطن ، در جریان جلسات دادگاه، سیلیا فلورس، همسر رئیس‌جمهور ونزوئلا نیز با تکذیب ادعاهای مطرح شده، بر بی‌گناهی خود تأکید کرد.

پیش از این، مقامات آمریکایی اتهامات جدیدی از جمله شکنجه شهروندان آمریکایی در ونزوئلا را علیه این زوج مطرح کرده بودند.

مادورو و همسرش که در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۴ توسط نیروهای آمریکایی در کاراکاس بازداشت و به اتهام قاچاق مواد مخدر به نیویورک منتقل شدند، تمامی اتهامات را رد کرده‌اند.

رئیس‌جمهور ونزوئلا در جریان جلسات دادگاه با رد اتهامات، خود را «مردی شرافتمند» خواند و با تأکید بر مشروعیت جایگاه خود، اعلام کرد که همچنان رئیس‌جمهور قانونی کشور ونزوئلا است.

کد مطلب 6979206

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