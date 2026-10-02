مشورت گرفتن ترامپ از هوش مصنوعی برای تجاوز به ونزوئلا!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک منبع آگاه در حلقه نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فاش کرد که وی چندین ساعت از هوش مصنوعی(گروک) در خصوص حمله به ونزوئلا و ربایش رئیس جمهور این کشور مشورت گرفت.

بر اساس این گزارش، ترامپ در گفتگو با هوش مصنوعی از وی درباره واکنش مردم ونزوئلا در صورت بازداشت(ربایش) مادورو سوال کرد و چند هفته بعد نیز دستور تجاوز به این کشور و ربایش مادورو را صادر کرد.

پیشتر نیز فاش شده که نزدیک بود استفاده ارتش آمریکا از اطلاعات دریافتی از سوی هوش مصنوعی باعث به وجود آمدن درگیری نظامی با نیروهای چینی شود.

دیلی بست نیز گزارش داد که چت‌ بات‌ های مجهز به هوش مصنوعی فاقد توانایی تفکر یا استدلال منطقی هستند، زیرا پاسخ‌های آنها صرفاً منعکس‌کننده مطالبی است که بر اساس آن آموزش دیده‌اند. تجربه آمریکا در ونزوئلا باعث شد که ترامپ برای تجاوز به ایران تشویق شود و فکر می کرد می تواند به یک پیروزی سریع مشابه دست پیدا کند اما بعد از هفت ماه هنوز سرنوشت این جنگ مشخص نشده است.