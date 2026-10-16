به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی صبح جمعه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دیّر ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش، مدیران مدارس، معاونان، دستگاه‌های اجرایی و شهروندان در بازگشایی باشکوه مدارس اظهار کرد: کمک به مدارس و حل مسائل و مشکلات آن‌ها هزینه محسوب نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی است؛ چرا که سرمایه انسانی هر کشور و مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی از همین مدارس و دانشگاه‌ها برخاسته‌اند و توجه به این حوزه، تضمین‌کننده آینده استان و کشور خواهد بود.

فرماندار شهرستان دیّر در ادامه با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه حمایت از نظام تعلیم و تربیت افزود: انتظار می‌رود کمک‌ها و مشارکت‌های شهرداران، بخشداران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی در حمایت از مدارس، رسانه‌ای و بازتاب داده شود تا ضمن تقدیر از این خدمات، فرهنگ مشارکت عمومی در امور آموزش و پرورش بیش از پیش نهادینه شود.

وی با تأکید بر جنبه‌های قانونی حمایت از آموزش و پرورش تصریح کرد: همکاری با آموزش و پرورش علاوه بر وجهه انسانی و اخلاقی، یک تکلیف قانونی است. شهرداران محترم نیز بر اساس مقررات و قوانین موجود موظفند سهم مشخص‌شده از ساخت‌وسازها، تفکیک اراضی و جرایم را به حساب آموزش و پرورش و در راستای رفاه و توسعه مدارس و دانش‌آموزان واریز کنند که خوشبختانه گزارش‌های سال گذشته و مهرماه جاری حاکی از همکاری خوب شهرداری‌ها در این حوزه است.

سجادی در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج کنکور سراسری و ارتقای شاخص‌های آموزشی شهرستان اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، آمار رتبه‌های زیر هزار کنکور سراسری در شهرستان از ۱۰ نفر در سال گذشته به ۱۵ نفر در سال جاری افزایش یافته که نشان‌دهنده روند رو به رشد و قابل توجهی است.

وی بر استمرار و تقویت طرح‌های ارتقای کیفیت آموزشی تأکید کرد و یادآور شد: نظارت دقیق، اجرای طرح‌های توانمندسازی علمی دبیران در دوره‌های متوسطه اول و دوم، و بهره‌گیری از ظرفیت اساتید برجسته شهرستان باید با جدیت پیگیری شود.

وی افزود: همچنین طرح‌های هم‌افزایی در مقطع ابتدایی، از جمله نشست‌های تخصصی معلمان پایه اول برای اشتراک‌گذاری و ارائه الگوهای نوین تدریس، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید به عنوان یک راهبرد جدی دنبال شود.