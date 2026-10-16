غرس ۲۵۰ اصله نهال کنار در ورودی مرز چیلات دهلران

جلیل فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این اقدام با مشارکت و همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دهلران و انجمن سبز زاگرس انجام گرفت و هزینه‌ی تهیه این تعداد نهال به صورت شخصی توسط انجمن سبز زاگرس تقبل و تأمین شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی افزود : اجرای این طرح زیست‌محیطی، علاوه بر کارکنان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، رئیس و کارکنان اداره امور عشایری شهرستان دهلران نیز مشارکت داشت و چهار تن از اعضای انجمن سبز زاگرس از استان خوزستان حضور فعال داشتند.

وی گفت:منطقه مرزی چیلات به دلیل شرایط اقلیمی خاص خود نیازمند توجه ویژه در حوزه منابع طبیعی و اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی است و اجرای چنین پروژه‌های مردمی و بین‌بخشی نقش مؤثری در بهبود وضعیت زیست‌محیطی منطقه ایفا می‌کند.