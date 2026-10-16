مدیریت جهادی مطالبه مردم از مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وعد مرادبیگی در خطبه‌های نماز جمعه امروز ایلام، با تأکید بر ضرورت بازنگری در تیم اقتصادی دولت، گفت: با وجود احترام به رئیس‌جمهور و پذیرش شرایط جنگی کشور، ضعف مدیریت برخی مدیران در بدنه دولت و تصمیمات نادرست اقتصادی قابل تحمل نیست.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اظهار کرد: کارشناسان دلسوز و واقع‌بین معتقدند افزایش نرخ ارز با هماهنگی تیم اقتصادی و مدیریت جهادی قابل کنترل است؛ بنابراین، نمی‌توان تمام مشکلات کشور را به شرایط جنگی گره زد.

امام جمعه موقت ایلام خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر تیم اقتصادی دولت توانایی حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را ندارد، باید این تیم تغییر کند و افرادی جایگزین شوند که بتوانند گام‌های مؤثر و جدی برای بهبود وضعیت معیشت مردم بردارند.

وی افزود: مطالبه مردم، بازنگری در تیم اقتصادی دولت و اتخاذ رویکردی جهادی برای حل مشکلات اقتصادی است؛ چراکه برخی تصمیمات نادرست و ضعف‌های مدیریتی در سطح کلان کشور و بدنه دولت، مشکلات مردم را تشدید می‌کند.

امام جمعه موقت ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تقابل با دشمن، بر ضرورت حفظ اقتدار نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران در اوج قدرت قرار دارد و دشمن در برابر توانمندی‌های کشور با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده است.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، بر نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حفظ اقتدار کشور تأکید کرد و پرسید: در شرایطی که کشور به قدرت دفاعی خود نیاز دارد، تضعیف سپاه و ارتش چه معنایی دارد؟

مرادبیگی تصریح کرد: مردم بدانند که با فرمان مقام معظم رهبری، پای انقلاب و ارزش‌های آن ایستاده‌اند و در برابر دشمن عقب‌نشینی نخواهند کرد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: هر صدایی که بخواهد انسجام ملی، وحدت مردم و اقتدار کشور را مورد هجمه قرار دهد و با زیر سؤال بردن قدرت مردم، نشانه‌های مثبت به دشمن ارسال کند، به منافع ملی آسیب می‌زند.

امام جمعه موقت ایلام در پایان از قوه قضائیه خواست با افرادی که به گفته وی، انسجام ملی و اقتدار کشور را تضعیف می‌کنند، برخورد قانونی و قاطع داشته باشد.