ضرورت توجه به حجاب؛ الگوی «عفاف» تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی فرهاد زاده در نماز جمعه این هفته میامی به میزبانی مسجد جامع ضمن گرامی داشت سالروز ولادت زینب کبری(س) بیان کرد: این بانوی گرانقدر جهان اسلام، الگوی دختران و زنان ما محسوب می شوند.

وی افزود: سیره حضرت زینب کبری(س) به ما مطالب بسیاری می آموزد که از جمله آنها می توان به ایستادگی و مقاوم و همچنین عفت و پاک دامنی اشاره کرد.

امام جمعه میامی تقویت روحیه صبر و مقاومت، ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و توجه به خانواده و تربیت فرزندان را مهمترین درس های سیره زینبی برای بانوان شهرستان میامی و دیگر نقاط کشورمان دانست.

فرهاد زاده خواستار توجه جدی به مسئله حجاب و عفاف در جامعه شد و گفت: ضرورت دارد که الگوی عفاف در جامعه به درستی تبیین شود.

وی با بیان اینکه دشمنان با برنامه‌ریزی فرهنگی به دنبال دور کردن دختران از الگوهای اصیل اسلامی و تضعیف سبک زندگی اسلامی به خصوص در بین جوانان و نوجوانان ما هستند، گفت: تبیین یکی از راهکارهای مهم مقابله با توطئه های شوم دشمنان در قبال جوانان ما است.

امام جمعه میامی با اشاره به اینکه دختران ما پرچم داران فرهنگ فاطمی و زینبی هستند، گفت: حضور بانوان در هشت ماه شب های اقتدار و صلابت در سراسر کشور حتی بیش از مردان بوده و مجاهدت هایشان زبانزد است.

فرهاد زاده اما نسبت به بی حجاب در جامعه شدید اظهار نگرانی کرد و بیان داشت: حجاب، امانتی ارزشمند از حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت زینب کبری(س) است و لذا باید آن را پاسداری کرد و از همه دستگاه های متولی هم درخواست می شود ورود جدی به این امر داشته باشند.