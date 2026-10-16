علی پیرجاهد در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات بازگشایی ایل‌راه‌های آسیب‌دیده در سیل اخیر شهرستان انگوت خبر داد.

وی افزود: تاکنون مسیرهای کچی قشلاقی به طول ۴ کیلومتر، قشلاق قویتول ۲ کیلومتر، قشلاق قره‌سقال ۴ کیلومتر، قشلاق ایلخی ۷ کیلومتر، قشلاق سلوک ۲ کیلومتر، قشلاق دولاماج ۵ کیلومتر، قشلاق طولان ۲ کیلومتر و قشلاق ساغمال‌دره‌سی ۲ کیلومتر بازگشایی شده‌اند.

مدیرکل امور عشایر اردبیل با اشاره به تداوم عملیات بازگشایی ایل‌راه‌ها گفت: خدمت‌رسانی برای بهبود دسترسی عشایر و بازگشایی مسیرهای آسیب‌دیده همچنان ادامه دارد.