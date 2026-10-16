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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷

بازگشایی ۲۸ کیلومتر از ایل‌راه‌های تخریب‌شده بر اثر سیل در انگوت

بازگشایی ۲۸ کیلومتر از ایل‌راه‌های تخریب‌شده بر اثر سیل در انگوت

اردبیل- مدیرکل امور عشایر استان اردبیل از بازگشایی ۲۸ کیلومتر از ایل‌راه‌های تخریب‌شده بر اثر سیل اخیر در شهرستان انگوت خبر داد و بر تداوم عملیات بازگشایی مسیرها تأکید کرد.

علی پیرجاهد در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات بازگشایی ایل‌راه‌های آسیب‌دیده در سیل اخیر شهرستان انگوت خبر داد.

وی افزود: تاکنون مسیرهای کچی قشلاقی به طول ۴ کیلومتر، قشلاق قویتول ۲ کیلومتر، قشلاق قره‌سقال ۴ کیلومتر، قشلاق ایلخی ۷ کیلومتر، قشلاق سلوک ۲ کیلومتر، قشلاق دولاماج ۵ کیلومتر، قشلاق طولان ۲ کیلومتر و قشلاق ساغمال‌دره‌سی ۲ کیلومتر بازگشایی شده‌اند.

مدیرکل امور عشایر اردبیل با اشاره به تداوم عملیات بازگشایی ایل‌راه‌ها گفت: خدمت‌رسانی برای بهبود دسترسی عشایر و بازگشایی مسیرهای آسیب‌دیده همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6979702

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