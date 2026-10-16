زلزله ۳.۹ ریشتری عسلویه را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات مرکز لرزه‌نگاری کشوری، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر ساعت ۱۹ و ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه جمعه در عسلویه در جنوب استان بوشهر ثبت شد.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۲۷.۳۰ درجه عرض شمالی و ۵۲.۵۷ درجه طول شرقی رخ داده است.

بر اساس این گزارش، کانون زمین‌لرزه در فاصله ۲۰ کیلومتری عسلویه در استان بوشهر، ۳۰ کیلومتری کوشکنار در استان هرمزگان و ۴۱ کیلومتری گله‌دار در استان فارس قرار داشته است.

تاکنون گزارشی از خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه دریافت نشده است.