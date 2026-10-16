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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۹

زلزله ۳.۹ ریشتری عسلویه را لرزاند

زلزله ۳.۹ ریشتری عسلویه را لرزاند

بوشهر - زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر عصر جمعه در حوالی عسلویه در استان بوشهر به وقوع پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات مرکز لرزه‌نگاری کشوری، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر ساعت ۱۹ و ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه جمعه در عسلویه در جنوب استان بوشهر ثبت شد.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۲۷.۳۰ درجه عرض شمالی و ۵۲.۵۷ درجه طول شرقی رخ داده است.

بر اساس این گزارش، کانون زمین‌لرزه در فاصله ۲۰ کیلومتری عسلویه در استان بوشهر، ۳۰ کیلومتری کوشکنار در استان هرمزگان و ۴۱ کیلومتری گله‌دار در استان فارس قرار داشته است.

تاکنون گزارشی از خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه دریافت نشده است.

کد مطلب 6979726

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