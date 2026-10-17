به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌ جمهور اوکراین امروز شنبه در مصاحبه ای از اقدام آمریکا در تعلیق برخی تحریم ها علیه مسکو انتقاد کرد و گفت: لغو تحریم‌ ها علیه روسیه ادامه خواهد داشت. توافق گازوئیل تنها گام اول است.

رئیس‌جمهور اوکراین در ادامه ادعا کرد که کشورهای اروپایی پس از درک این موضوع که آمریکا می‌ تواند صرف نظر از توافق‌نامه‌ ها یا قراردادهای موجود، سیستم استارلینک را محدود کند، در حال توسعه جایگزین‌ هایی برای استارلینک هستند.

وی مدعی شد که اوکراین با وجود محدودیت‌ ها، به استفاده از استارلینک و همکاری با اسپیس ایکس ادامه می‌ دهد.

زلنسکی افزود: ترمینال‌های استارلینک با سرعت بالای ۱۶۱ کیلومتر در ساعت در اوکراین خاموش می‌شوند، در حالی که آزمایش‌ ها نشان می‌دهد که آنها در اتحادیه اروپا همچنان با سرعت بالای ۱۸۰ کیلومتر در ساعت کار می‌کنند.

وی سپس این محدودیت‌ها را «عملیات برنامه‌ریزی‌ شده» توصیف و اعلام کرد که آنها مانع از استفاده اوکراین از برخی پهپادهای رهگیر می‌شوند.