اردوی جهادی در روستای محمدآباد بهشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدباقر قزلباش شامگاه جمعه پس از پایان اردوی جهادی در روستای محمدآباد بهشهر، با اشاره به اهمیت روحیه مسئولیت‌پذیری و خدمت‌رسانی به مردم اظهار کرد: جهاد تنها به حضور در مناطق جنگی و میدان‌های نبرد محدود نمی‌شود، بلکه هر اقدامی که با هدف رفع مشکلات مردم و با نیت الهی انجام شود، می‌تواند مصداق جهاد باشد.

وی با بیان اینکه شنیدن درد دل مردم، رسیدگی به مشکلات نیازمندان، ساخت مسکن برای خانواده‌های محروم و کمک به ارتقای تحصیلی دانش‌آموزان از جلوه‌های جهاد است، افزود: زمانی که انسان نسبت به مشکلات جامعه احساس مسئولیت کند و برای رفع آن‌ها قدم بردارد، در مسیر جهاد قرار گرفته است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهشهر، یکی از ویژگی‌های مهم فعالیت‌های جهادی را همه‌جانبه بودن آن دانست و تصریح کرد: امروز در کنار گروه‌های جهادی حاضر در روستای محمدآباد، بسیاری از جهادگران و بسیجیان در نقاط مختلف کشور مشغول خدمت‌رسانی هستند؛ عده‌ای در مناطق محروم فعالیت می‌کنند، گروهی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی به مردم خدمت می‌رسانند و عده‌ای نیز برای تأمین امنیت کشور در مرزها حضور دارند.

سرهنگ قزلباش با اشاره به ویژگی‌های فعالیت‌های جهادی، عمومی و عام‌المنفعه بودن این اقدامات را از مهم‌ترین شاخصه‌های آن برشمرد و گفت: خدمات جهادی به گروه خاصی از مردم محدود نیست و اقشار مختلف جامعه می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.

وی افزود: در اردوی جهادی روستای محمدآباد، خدمات متنوعی در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، پزشکی و محرومیت‌زدایی به مردم ارائه شد تا ساکنان منطقه بتوانند از ظرفیت نیروهای متخصص و جهادی بهره‌مند شوند.

این مسئول، فراگیر بودن و گستردگی فعالیت‌ها را از دیگر ویژگی‌های اردوهای جهادی عنوان کرد و ادامه داد: فعالیت‌های جهادی تنها به ساخت مسکن برای محرومان محدود نمی‌شود، بلکه حوزه‌های مختلفی را دربر می‌گیرد و با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای مردم در مناطق گوناگون انجام می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهشهر همچنین سرعت در ارائه خدمات و کاهش موانع اداری را از مزایای فعالیت‌های جهادی دانست و خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، مردم برای دریافت برخی خدمات باید مراحل اداری طولانی را طی کنند؛ اما حضور گروه‌های جهادی در مناطق محروم موجب می‌شود بخشی از نیازهای مردم در زمان کوتاه‌تر و به‌صورت مستقیم برطرف شود.

قزلباش با تأکید بر نقش اردوهای جهادی در تحقق عدالت در توزیع خدمات اظهار کرد: مردم مناطق روستایی و دورافتاده نیز باید بتوانند از خدمات تخصصی و امکانات موردنیاز برخوردار شوند. حضور متخصصان، کارشناسان و مسئولان در روستاها، دسترسی مردم به این خدمات را آسان‌تر می‌کند و گامی مؤثر در مسیر محرومیت‌زدایی و عدالت‌محوری است.

وی با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به مردم در اندیشه امام شهید، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین راه‌های مبارزه با دشمن، خدمت به مردم است. حضور جهادگران در مناطق محروم و تلاش برای رفع مشکلات مردم، اقدامی ارزشمند و در راستای تقویت روحیه همبستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهشهر در پایان از گروه‌های جهادی، مجموعه بسیج سازندگی، مدیران و مسئولانی که در برگزاری و پشتیبانی از این اردو مشارکت داشتند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که روند خدمت‌رسانی به مردم مناطق محروم با تداوم روحیه اخلاص، همدلی و مسئولیت‌پذیری گسترش یابد.