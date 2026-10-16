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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱

دستگیری عامل قدرت‌نمایی با چاقو در خرم‌آباد در کمتر از ۱۵ دقیقه

دستگیری عامل قدرت‌نمایی با چاقو در خرم‌آباد در کمتر از ۱۵ دقیقه

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد از دستگیری فردی خبر داد که با قدرت‌نمایی و استفاده از سلاح سرد، موجب ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر، شامگاه جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قدرت‌نمایی فردی با چاقو و ایجاد ارعاب در میان شهروندان، موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به ضرورت رسیدگی سریع به گزارش و جلوگیری از تداوم رفتارهای مخل نظم عمومی، مأموران برای بررسی موضوع و شناسایی فرد موردنظر وارد عمل شدند.

شناسایی و دستگیری در کمتر از ۱۵ دقیقه

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد ادامه داد: مأموران یگان امداد پس از دریافت گزارش، بلافاصله در محل حاضر شدند و با انجام اقدامات لازم، فرد موردنظر را در کمتر از ۱۵ دقیقه شناسایی و دستگیر کردند.

به گفته وی، این اقدام در چارچوب مأموریت‌های انتظامی برای مقابله با قدرت‌نمایی با سلاح سرد و برخورد با رفتارهایی انجام شد که می‌تواند موجب سلب آرامش و احساس ناامنی در میان شهروندان شود.

هشدار پلیس درباره قدرت‌نمایی با سلاح سرد

سرهنگ کیانمهر در پایان با تأکید بر برخورد قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی با هوشیاری و آمادگی کامل، با افرادی که بخواهند از طریق قدرت‌نمایی و استفاده از سلاح سرد، آرامش و امنیت شهروندان را خدشه‌دار کنند، برابر قانون برخورد خواهند کرد.

وی بر رسیدگی به گزارش‌های مردمی و حضور به‌موقع مأموران در صحنه تأکید کرد و یادآور شد که حفظ نظم عمومی و صیانت از امنیت شهروندان از اولویت‌های پلیس است.

کد مطلب 6979815

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