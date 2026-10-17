کیفیت هوای مشهد قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی، شاخص کیفیت هوای مشهد (AQI) در حال حاضر روی عدد ۸۲ قرار دارد که در محدوده «قابل قبول» است. شاخص ۲۴ ساعته نیز روی عدد ۶۸ ایستاده است.

ایستگاه‌های امامیه (۲۰)، خیام شمالی (۲۵) و مفتح (۳۰) امروز پاک‌ترین نقاط شهر هستند.

ایستگاه‌های ماشین‌ابزار (۱۳۰) و سجاد (۱۰۷) در وضعیت نارنجی قرار دارند.

سایر ایستگاه‌ها از جمله رسالت (۹۳)، الهیه (۸۰)، چمن (۷۲)، ساختمان (۶۸)، صدف (۶۸)، آوینی (۶۴)، طرق (۶۲)، هفت‌حوض (۵۳) و کریمی (۵۱) در وضعیت زرد قرار دارند.