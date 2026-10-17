تیم برتون و کازوئو ایشیگورو یک پروژه مخفی را کلید زدند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، از آنجا که تولید فصل سوم سریال «ونزدی» به تازگی به پایان رسیده است، به نظر می‌رسد تیم برتون به دنبال پروژه بعدی خود باشد. گفته‌شده پروژه بعدی او یک فیلم سینمایی بدون عنوان است که با همکاری کازوئو ایشیگورو نویسنده برنده جایزه نوبل ادبی، قرار است شکل بگیرد. به گفته منابع قرار است برتون این فیلم را بر اساس فیلمنامه‌ای از ایشیگورو کارگردانی کند.

ایشیگورو هم این خبر را در مراسم فرش قرمز اولین نمایش جهانی فیلم «کلارا و خورشید» در جشنواره فیلم لندن و در مصاحبه با ددلاین تأیید کرد و همچنین افزود که این فیلم بر اساس یک داستان اورجینال ساخته می‌شود و اقتباسی نیست.

وی درباره فیلم «مخفیانه»‌اش با تیم برتون گفت: این یک چیز بدیع است که من و تیم، به‌طور خصوصی و بدون هیچ تهیه‌کننده‌ای، سرهم‌ کردیم. من در خانه‌ زیبای دیوانه‌وار او به دیدنش رفته بودم و به ایده‌ای فکر کردیم و من فیلمنامه را نوشتم.

فیلم «کلارا و خورشید» که برمبنای رمانی به همین نام از ایشیگورو ساخته شده است، با بازی جنا اورتگا و به کارگردانی تایکا وایتیتی ساخته شده است. اورتگا ستاره سریال «ونزدی» هم بود.

مانند هر چیز دیگری که به برتون مربوط می‌شود، جزئیات طرح داستان فیلم جدید مخفی نگه داشته شده است، هرچند منابعی معتقدند داستان در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم اتفاق می‌افتد.

از آنجا که این فیلم از نظر فنی هنوز در حال توسعه است و هنوز تأیید نشده که به یقین این پروژه، فیلم بعدی برتون باشد، به نظر می‌رسد پروژه‌ای است که او بیشترین توجه را از زمان پایان فیلمبرداری فصل سوم «چهارشنبه» صرف آن کرده است.

ایشیگورو که بیشتر برای رمان‌های تحسین‌شده‌ای مانند «هرگز رهایم مکن» و «کلارا و خورشید» شناخته می‌شود، سابقه فیلمنامه‌نویسی هم دارد و به تازگی فیلمنامه «زندگی» با بازی بیل نای را نوشته است. همکاری با برتون به نظر می‌رسد یک همکاری منحصر به فرد باشد که با اطمینان می‌شود گفت توجه چهره‌های درجه یک را جلب خواهد کرد.

«کلارا و خورشید» ایشیگورو به کارگردانی تایکا وایتیتی هفته آینده اکران می‌شود.