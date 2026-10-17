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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

۵۰ ملک در بافت‌های فرسوده ملارد صاحب سند مالکیت شدند

۵۰ ملک در بافت‌های فرسوده ملارد صاحب سند مالکیت شدند

ملارد- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران از صدور ۵۰ سند مالکیت در بافت‌های فرسوده ملارد خبر داد و اعلام کرد قوانین موجود ظرفیت تعیین تکلیف بسیاری از املاک فاقد سند رسمی را فراهم کرده است.

حسن بابایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور ۵۰ سند مالکیت در چارچوب ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده خبر داد و گفت: ظرفیت قوانین موجود می‌تواند به تعیین تکلیف بسیاری از املاک فاقد سند رسمی کمک کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با اشاره به مشکلات مالکیت اراضی قولنامه‌ای در شهرستان ملارد اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از این اراضی در گذشته قطعات بزرگی بوده‌اند که به‌مرور زمان تفکیک شده و در آن‌ها ساخت‌وساز صورت گرفته است.

وی افزود: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی از سال ۱۳۹۰ اجرایی شده و مالکان دارای اسناد عادی می‌توانند با طی مراحل قانونی برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

بابایی با اشاره به ظرفیت‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: این قانون امکان ساماندهی وضعیت مالکیت این املاک را فراهم کرده است و مالکان می‌توانند متناسب با شرایط ملک خود از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران درباره املاک چهاردیواری فاقد سند نیز گفت: موضوع اصلاح قانون برای فراهم شدن امکان صدور سند مالکیت این املاک در محدوده شهرها، در سطح ملی مطرح شده و در نوبت رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون موضوع ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در ملارد فعال شده و تاکنون ۵۰ سند مالکیت از این طریق صادر شده است.

بابایی در پایان تأکید کرد: مالکان املاک فاقد سند رسمی می‌توانند درخواست خود را متناسب با وضعیت ملک ارائه کنند تا پس از بررسی، طی تشریفات قانونی و انتشار آگهی‌های مربوط، در صورت احراز شرایط قانونی، سند مالکیت صادر شود.

کد مطلب 6980087

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