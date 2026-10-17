حسن بابایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور ۵۰ سند مالکیت در چارچوب ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده خبر داد و گفت: ظرفیت قوانین موجود می‌تواند به تعیین تکلیف بسیاری از املاک فاقد سند رسمی کمک کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با اشاره به مشکلات مالکیت اراضی قولنامه‌ای در شهرستان ملارد اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از این اراضی در گذشته قطعات بزرگی بوده‌اند که به‌مرور زمان تفکیک شده و در آن‌ها ساخت‌وساز صورت گرفته است.

وی افزود: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی از سال ۱۳۹۰ اجرایی شده و مالکان دارای اسناد عادی می‌توانند با طی مراحل قانونی برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

بابایی با اشاره به ظرفیت‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: این قانون امکان ساماندهی وضعیت مالکیت این املاک را فراهم کرده است و مالکان می‌توانند متناسب با شرایط ملک خود از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران درباره املاک چهاردیواری فاقد سند نیز گفت: موضوع اصلاح قانون برای فراهم شدن امکان صدور سند مالکیت این املاک در محدوده شهرها، در سطح ملی مطرح شده و در نوبت رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون موضوع ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در ملارد فعال شده و تاکنون ۵۰ سند مالکیت از این طریق صادر شده است.

بابایی در پایان تأکید کرد: مالکان املاک فاقد سند رسمی می‌توانند درخواست خود را متناسب با وضعیت ملک ارائه کنند تا پس از بررسی، طی تشریفات قانونی و انتشار آگهی‌های مربوط، در صورت احراز شرایط قانونی، سند مالکیت صادر شود.