تشکیل میز تخصصی گردشگری سلامت در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خاکسار صبح شنبه در نشست تشکیل میز تخصصی گردشگری سلامت استان همدان اظهار کرد: میز تخصصی گردشگری سلامت با هدف تقویت هماهنگی میان بخش درمان و صنعت گردشگری و فراهم‌سازی زمینه توسعه پایدار گردشگری سلامت در استان شکل گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه گردشگری سلامت ماهیتی بین بخشی دارد، افزود: تعامل و همکاری موثر میان مجموعه‌های درمانی، فعالان صنعت گردشگری و سایر دستگاه‌های مرتبط از الزامات اساسی توسعه این حوزه به شمار می‌رود و تشکیل این میز زمینه هم‌افزایی بیشتر، هماهنگی فعالیت‌ها و پیگیری تخصصی ظرفیت‌های موجود را فراهم می‌کند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان همچنین از تعیین دبیر میز تخصصی گردشگری سلامت استان در این جلسه خبر داد و گفت: این اقدام گامی موثر در راستای سامان‌دهی امور، پیگیری دقیق مصوبات و ایجاد انسجام در فعالیت‌های مرتبط با گردشگری سلامت استان خواهد بود.

خاکسار در ادامه با اشاره به پتانسیل‌های درمانی همدان بیان کرد: این استان در حال حاضر دارای ۱۱ مرکز دارای مجوز IPD است از جمله بیمارستان‌های فرشچیان، بعثت، بوعلی و آتیه، ۲ مراکز جراحی، ۳ کلینیک‌ دندان‌پزشکی و همچنین یک مرکز زیبایی که بستر مناسبی برای ارائه خدمات به گردشگران سلامت فراهم کرده‌اند.

وی ادامه داد: وجود این مراکز در کنار ظرفیت‌های بخش خصوصی و فعالان حوزه گردشگری زمینه مناسبی برای جهش گردشگری سلامت در استان است و بهره‌گیری موثر از این پتانسیل‌ها مستلزم هماهنگی میان ارائه دهندگان خدمات درمانی و گردشگری، ارتقای کیفیت خدمات، توجه ویژه به نیازهای بیماران بین‌الملل و تقویت فرآیندهای اطلاع‌رسانی و پذیرش است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان تاکید کرد: توسعه گردشگری سلامت علاوه بر معرفی توانمندی‌های علمی و درمانی استان، به رونق فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، افزایش مدت ماندگاری گردشگران، ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید و تقویت اشتغال در بخش‌های مرتبط کمک شایانی خواهد کرد.

خاکسار در پایان خاطرنشان کرد: تشکیل میز تخصصی گردشگری سلامت استان همدان در چارچوب اهداف سند راهبردی توسعه گردشگری و با رویکرد تقویت همکاری میان دستگاه‌ها و فعالان تخصصی این حوزه انجام شده است.