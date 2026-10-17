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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

تشکیل میز تخصصی گردشگری سلامت در همدان

تشکیل میز تخصصی گردشگری سلامت در همدان

همدان- معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان از تشکیل میز تخصصی گردشگری سلامت در راستای تحقق اهداف سند راهبردی توسعه گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خاکسار صبح شنبه در نشست تشکیل میز تخصصی گردشگری سلامت استان همدان اظهار کرد: میز تخصصی گردشگری سلامت با هدف تقویت هماهنگی میان بخش درمان و صنعت گردشگری و فراهم‌سازی زمینه توسعه پایدار گردشگری سلامت در استان شکل گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه گردشگری سلامت ماهیتی بین بخشی دارد، افزود: تعامل و همکاری موثر میان مجموعه‌های درمانی، فعالان صنعت گردشگری و سایر دستگاه‌های مرتبط از الزامات اساسی توسعه این حوزه به شمار می‌رود و تشکیل این میز زمینه هم‌افزایی بیشتر، هماهنگی فعالیت‌ها و پیگیری تخصصی ظرفیت‌های موجود را فراهم می‌کند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان همچنین از تعیین دبیر میز تخصصی گردشگری سلامت استان در این جلسه خبر داد و گفت: این اقدام گامی موثر در راستای سامان‌دهی امور، پیگیری دقیق مصوبات و ایجاد انسجام در فعالیت‌های مرتبط با گردشگری سلامت استان خواهد بود.

خاکسار در ادامه با اشاره به پتانسیل‌های درمانی همدان بیان کرد: این استان در حال حاضر دارای ۱۱ مرکز دارای مجوز IPD است از جمله بیمارستان‌های فرشچیان، بعثت، بوعلی و آتیه، ۲ مراکز جراحی، ۳ کلینیک‌ دندان‌پزشکی و همچنین یک مرکز زیبایی که بستر مناسبی برای ارائه خدمات به گردشگران سلامت فراهم کرده‌اند.

وی ادامه داد: وجود این مراکز در کنار ظرفیت‌های بخش خصوصی و فعالان حوزه گردشگری زمینه مناسبی برای جهش گردشگری سلامت در استان است و بهره‌گیری موثر از این پتانسیل‌ها مستلزم هماهنگی میان ارائه دهندگان خدمات درمانی و گردشگری، ارتقای کیفیت خدمات، توجه ویژه به نیازهای بیماران بین‌الملل و تقویت فرآیندهای اطلاع‌رسانی و پذیرش است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان تاکید کرد: توسعه گردشگری سلامت علاوه بر معرفی توانمندی‌های علمی و درمانی استان، به رونق فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، افزایش مدت ماندگاری گردشگران، ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید و تقویت اشتغال در بخش‌های مرتبط کمک شایانی خواهد کرد.

خاکسار در پایان خاطرنشان کرد: تشکیل میز تخصصی گردشگری سلامت استان همدان در چارچوب اهداف سند راهبردی توسعه گردشگری و با رویکرد تقویت همکاری میان دستگاه‌ها و فعالان تخصصی این حوزه انجام شده است.

کد مطلب 6980099

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