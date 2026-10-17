شهادت ۳۴۰ کودک از زمان آتش بس در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس، ریکاردو پیرس، سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)، اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی از زمان اجرایی شدن آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۳۴۰ کودک را در نوار غزه به شهادت رسانده و صدها کودک دیگر را زخمی کرده است.

پیرس در نشست خبری هفتگی دفتر سازمان ملل در ژنو گفت تنها طی دو هفته گذشته و با وجود برقرار بودن آتش‌بس، ۵ پسر و ۲ دختر در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند. همچنین ۲ کودک دیگر بر اثر جراحات قبلی جان باخته و دست‌ کم ۳۳ کودک به‌ شدت زخمی شده‌اند.

وی افزود که حدود ۸۰۰ هزار کودک در نوار غزه همچنان آواره هستند و بیشتر آنان در چادرها یا ساختمان‌هایی که در جریان حملات آسیب دیده‌اند و امنیت کافی ندارند، زندگی می‌کنند. برآوردها همچنین نشان می‌دهد حدود ۶۰ هزار کودک در غزه یکی از والدین یا هر دو والد خود را از دست داده‌اند.

سخنگوی یونیسف تاکید کرد کودکان غزه برای چهارمین زمستان متوالی در شرایطی دشوار برای بقا قرار دارند. به گفته وی، آتش‌بس به بهبود محدودی در وضعیت امنیت غذایی منجر شده است، اما پیامدهای جنگ همچنان تمامی ابعاد زندگی کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پیرس همچنین اعلام کرد از زمان اعلام آتش‌بس، بیش از ۵۶۰ هزار کودک در مراکز آموزشی مختلف به تحصیل بازگشته‌اند که بیش از ۲۰۰ مرکز آموزشی مورد حمایت یونیسف نیز در میان آنها قرار دارد.

وی در عین حال هشدار داد بسیاری از خدمات اساسی در نوار غزه همچنان از دسترس خارج است و نیازهای انسانی در این منطقه بسیار گسترده است، در حالی که منابع مالی موجود به‌ مراتب کمتر از میزان مورد نیاز است.

با گذشت بیش از یک سال از آغاز آتش‌بس، حملات و نقض‌های رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد و مناطق مسکونی و اراضی فلسطینیان هدف حملات نظامی قرار می‌گیرند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ از دستیابی به نقشه راهی برای اجرای مراحل آتش‌بس و پایان جنگ علیه غزه خبر داده بود و گروه‌های فلسطینی نیز در چند نوبت موافقت خود را با این نقشه راه اعلام کردند؛ با این حال، نقض‌های روزانه رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.

تداوم این حملات نگرانی‌ها درباره تضعیف و فروپاشی آتش‌بس را افزایش داده است؛ در حالی که فلسطینیان در نوار غزه همچنان با پیامدهای جنگ، ویرانی گسترده و تشدید نیازهای انسانی مواجه هستند.