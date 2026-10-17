  1. استانها
  2. اصفهان
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

کمپ غیرمجاز در کویر مرنجاب جمع‌آوری شد

کمپ غیرمجاز در کویر مرنجاب جمع‌آوری شد

کاشان ـ رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان، از جمع آوری یک کمپ غیرمجاز در منطقه کویری مرنجاب خبر داد.

سیدعباس نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جمع‌آوری یک کمپ غیرمجاز در کویر مرنجاب اظهار کرد: حفاظت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از فعالیت‌های خارج از ضوابط زیست‌محیطی مورد تأکید مردم و مسئولین آران و بیدگل است.

وی با اشاره به اهمیت زیست‌محیطی کویر مرنجاب ابراز کرد: هرگونه استقرار و فعالیت گردشگری در مناطق حساس طبیعی باید با رعایت ضوابط قانونی و ملاحظات زیست‌محیطی انجام شود؛ چراکه فعالیت‌های بدون مجوز می‌تواند زمینه‌ساز تخریب پوشش گیاهی، آلودگی خاک و پراکندگی پسماند در محیط شکننده کویر شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان تصریح کرد: کویر مرنجاب به‌عنوان یکی از عرصه‌های ارزشمند طبیعی منطقه، نیازمند نظارت مستمر و مسئولانه است و مدیریت فعالیت‌های گردشگری در این محدوده باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن بهره‌مندی گردشگران از ظرفیت‌های طبیعی، کمترین آسیب به زیستگاه‌ها و منابع محیطی وارد شود.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول و فعالان گردشگری برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی، خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری در کویر مرنجاب باید بر پایه رعایت قوانین، حفظ طبیعت و مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی دنبال شود تا این میراث طبیعی برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

کد مطلب 6980149

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها