سیدعباس نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جمع‌آوری یک کمپ غیرمجاز در کویر مرنجاب اظهار کرد: حفاظت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از فعالیت‌های خارج از ضوابط زیست‌محیطی مورد تأکید مردم و مسئولین آران و بیدگل است.

وی با اشاره به اهمیت زیست‌محیطی کویر مرنجاب ابراز کرد: هرگونه استقرار و فعالیت گردشگری در مناطق حساس طبیعی باید با رعایت ضوابط قانونی و ملاحظات زیست‌محیطی انجام شود؛ چراکه فعالیت‌های بدون مجوز می‌تواند زمینه‌ساز تخریب پوشش گیاهی، آلودگی خاک و پراکندگی پسماند در محیط شکننده کویر شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان تصریح کرد: کویر مرنجاب به‌عنوان یکی از عرصه‌های ارزشمند طبیعی منطقه، نیازمند نظارت مستمر و مسئولانه است و مدیریت فعالیت‌های گردشگری در این محدوده باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن بهره‌مندی گردشگران از ظرفیت‌های طبیعی، کمترین آسیب به زیستگاه‌ها و منابع محیطی وارد شود.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول و فعالان گردشگری برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی، خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری در کویر مرنجاب باید بر پایه رعایت قوانین، حفظ طبیعت و مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی دنبال شود تا این میراث طبیعی برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود.