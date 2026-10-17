روستای «بیدو» به اینترنت پرسرعت متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پروژه ارتقای سایت ارتباطی روستای بیدو اجرا و با بهره‌برداری از آن، ۷۴ خانوار با جمعیت ۲۶۳ نفر به خدمات اینترنت پرسرعت نسل چهارم و کیفیت بهینه‌تر مکالمات دسترسی پیدا کردند.

وی اضافه کرد: در تداوم اجرای طرح‌های توسعه ارتباطات روستایی و با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی در مناطق کم‌برخوردار، سایت ارتباطی روستای بیدو از توابع شهرستان دیلم به فناوری نسل چهارم ارتقا یافت.

ارتقای زیرساخت ارتباطی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر بیان کرد: این پروژه با سرمایه‌گذاری پنج میلیارد تومان و از محل اعتبارات طرح خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) اجرا شده است؛ اعتباری که برای توسعه و بهبود دسترسی ارتباطی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار اختصاص می‌یابد.

وی افزود: با اجرای این طرح و ارتقای سایت ارتباطی روستای بیدو، ظرفیت ارائه خدمات ارتباطی در این منطقه افزایش یافته و ساکنان روستا امکان استفاده از اینترنت پرسرعت نسل چهارم را پیدا کرده‌اند. این ارتقا همچنین به بهبود کیفیت مکالمات تلفن همراه در محدوده روستا و پیرامون آن کمک می‌کند.

دسترسی ۲۶۳ نفر به خدمات ارتباطی باکیفیت

سملیان اضافه کرد: بر اساس این پروژه، ۷۴ خانوار روستای بیدو با جمعیت ۲۶۳ نفر تحت پوشش خدمات ارتباطی ارتقایافته قرار گرفته‌اند و می‌توانند از خدمات اینترنت پرسرعت نسل چهارم بهره‌مند شوند.

وی گفت: توسعه این زیرساخت، علاوه بر بهبود دسترسی خانوارهای روستایی به اینترنت، زمینه استفاده آسان‌تر ساکنان از خدمات دیجیتال، ارتباطات برخط، آموزش و خدمات الکترونیکی را فراهم می‌کند و به ارتقای کیفیت دسترسی ارتباطی در این منطقه منجر می‌شود.

تداوم توسعه ارتباطات روستایی در بوشهر

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر خاطرنشان کرد: اجرای پروژه ارتقای سایت بیدو در چارچوب برنامه‌های توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است؛ برنامه‌ای که با استفاده از ظرفیت اعتبارات USO، توسعه پوشش و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی در روستاها و مناطق کمتر برخوردار را دنبال می‌کند.

وی افزود: بر این اساس، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی روستایی در استان بوشهر با تمرکز بر ارتقای کیفیت پوشش، افزایش دسترسی به اینترنت پرسرعت و ایجاد امکان بهره‌مندی برابرتر ساکنان مناطق روستایی از خدمات دیجیتال در حال پیگیری است.