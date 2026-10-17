حمایت ۳۵۶ پرستار البرزی از ۳۸۵ فرزند نیازمند کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا البرزی با تبریک ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار، از مشارکت جامعه پرستاری در حمایت مادی و معنوی از فرزندان تحت پوشش کمیته امداد قدردانی کرد و با اشاره به نقش پرستاران در فعالیت‌های خیرخواهانه اظهار کرد: جامعه پرستاری علاوه بر خدمات حوزه سلامت، با مشارکت در امور نیکوکارانه، مسئولیت اجتماعی و نوع‌ دوستی خود را نشان داده است.

وی افزود: پرستاران حامی با مشارکت در تأمین بخشی از نیازهای فرزندان یتیم و محسنین، در مسیر رشد، تحصیل و ساختن آینده بهتر برای آنان نقش‌آفرینی می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ حامی‌گری، مشارکت اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه کادر درمان، را عاملی برای تقویت شبکه حمایت اجتماعی و فراهم‌کردن فرصت‌های بیشتر برای پیشرفت و توانمندسازی این فرزندان دانست.

وی از خیران و نیکوکاران خواست با پیوستن به طرح‌های حمایتی کمیته امداد، در تأمین نیازهای دانش‌آموزان نیازمند و فرزندان یتیم و محسنین مشارکت کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق اپلیکیشن «صدقه من» یا کد دستوری *۸۸۷۷*۰۲۶# در این طرح‌ها مشارکت کنند.