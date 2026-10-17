به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین دلشاد، فلوشیپ فوق‌تخصصی درد و دبیر انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، هم‌زمان با روز جهانی کمردرد، با اشاره به شیوع بالای این عارضه اظهار کرد: بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، حدود ۸۰ درصد افراد در طول زندگی خود دست‌کم یک بار کمردرد را تجربه می‌کنند. این عارضه علاوه بر تأثیر بر سلامت و کیفیت زندگی افراد، با افزایش هزینه‌های درمانی، غیبت از کار و کاهش بهره‌وری، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نیز به همراه دارد.

وی با اشاره به نقش عواملی مانند کم‌تحرکی، نشستن‌های طولانی‌مدت و اضافه‌وزن در بروز یا تداوم کمردرد افزود: با توجه به شیوع این عارضه، تشخیص علت درد و انتخاب روش درمان متناسب با شرایط هر بیمار اهمیت ویژه‌ای دارد.

دلشاد در توضیح ضرورت پرهیز از جراحی‌های غیرضروری گفت: تشخیص بیرون‌زدگی یا سایر تغییرات دیسک در تصاویر MRI به‌تنهایی به معنای نیاز به جراحی نیست. تصمیم‌گیری درباره درمان باید با در نظر گرفتن نتایج معاینه بالینی، نوع و شدت علائم، مدت‌زمان درد و میزان تأثیر آن بر فعالیت‌های روزمره بیمار انجام شود.

این فلوشیپ فوق‌تخصصی درد ادامه داد: آموزش بیمار، اصلاح فعالیت‌ها و سبک زندگی، برنامه مناسب حرکتی و توانبخشی و در صورت نیاز، درمان‌های دارویی و مداخلات تخصصی درد، از جمله گزینه‌های درمان غیرجراحی هستند که با توجه به وضعیت بیمار می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. سازمان جهانی بهداشت نیز در راهنمای مدیریت کمردرد مزمن بر رویکردی چندوجهی و متناسب با شرایط هر فرد تأکید دارد.

وی با بیان اینکه هدف از درمان، تنها تسکین موقت درد نیست، اظهار کرد: بازگشت بیمار به فعالیت‌های روزمره و بهبود عملکرد و کیفیت زندگی باید از اهداف اصلی درمان باشد. به همین دلیل، تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس نتیجه تصویربرداری یا استفاده خودسرانه از روش‌های درمانی می‌تواند مانع انتخاب مسیر مناسب درمان شود.

دلشاد تصریح کرد: در برخی بیماران، اگر درمان‌های غیرجراحی پاسخ کافی نداشته باشند یا علائم خاص و جدی وجود داشته باشد، ممکن است روش‌های مداخله‌ای یا جراحی ضرورت پیدا کند. ازاین‌رو، انتخاب روش درمان باید پس از ارزیابی دقیق و متناسب با شرایط هر بیمار انجام شود.

دبیر انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران خاطرنشان کرد: کمردرد مداوم یا دردی که به اندام تحتانی انتشار پیدا می‌کند، نیازمند ارزیابی تخصصی است. پیام اصلی به بیماران این است که تشخیص دیسک کمر به‌خودی‌خود به معنای جراحی نیست و در بسیاری از موارد، می‌توان با انتخاب درمان مناسب و هدفمند، بدون نیاز به جراحی به کنترل درد و بهبود عملکرد دست یافت.