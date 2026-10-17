مدرسه ۶ کلاسه یاسوج افتتاح شد؛ ساخت۲۹۰ کلاس درس در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه مدرسه ۶ کلاسه حضرت معصومه (س) یاسوج صبح شنبه با حضور مسئولان استانی افتتاح شد، مدرسه‌ای که به گفته استاندار کهگیلویه و بویراحمد، به نمایندگی از ۷۹ مدرسه آماده بهره‌برداری در استان به بهره‌برداری رسید.

یدالله رحمانی در این آیین با اشاره به برنامه افتتاح سه هزار مدرسه در سراسر کشور با حضور رئیس‌جمهور اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی و رفع کمبود کلاس‌های درس از اولویت‌های دولت چهاردهم است و نهضت توسعه عدالت آموزشی از ابتدای فعالیت این دولت با تأکید رئیس‌جمهور دنبال شده است.

۱۹ هزار و ۵۰۰ مترمربع به فضاهای آموزشی استان اضافه می‌شود

وی با اشاره به مشخصات طرح‌های آموزشی آماده افتتاح گفت: ۷۹ مدرسه در استان با زیربنای مجموع ۱۹ هزار و ۵۰۰ مترمربع به بهره‌برداری می‌رسد که در مجموع ۲۹۰ کلاس درس را در بر می‌گیرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: اجرای این طرح‌ها می‌تواند به گسترش زیرساخت‌های آموزشی و فراهم‌شدن فضای مناسب‌تر برای تحصیل دانش‌آموزان کمک کند.

مدرسه حضرت معصومه با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان ساخته شد

وی درباره مدرسه حضرت معصومه (س) یاسوج نیز گفت: این واحد آموزشی با ۶ کلاس درس و زیربنای ۷۶۴ مترمربع، با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان احداث شده است.

به گفته رحمانی، اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد با مشارکت بنیاد علوی، اجرای این طرح را بر عهده داشته است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از همراهی بنیاد علوی و خیران مدرسه‌ساز در توسعه فضاهای آموزشی استان قدردانی کرد.

بویراحمد در انتظار کاهش کمبود فضای آموزشی

وی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه فضاهای آموزشی ابراز امیدواری کرد افتتاح مدارس جدید بتواند بخشی از کمبودها را در استان، به‌ویژه شهرستان بویراحمد، جبران کند.

رحمانی فراهم‌کردن محیط مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان را از اهداف توسعه زیرساخت‌های آموزشی دانست؛ موضوعی که با بهره‌برداری از مدارس جدید، زمینه بهبود شرایط تحصیل در مناطق مختلف استان را فراهم می‌کند.