به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح رسمی باشگاه «هم‌صدا» ظهر امروز شنبه بیست و پنجم مهر با حضور احمد پهلوانیان معاون صدا، حسین قرائی مدیر کل روابط عمومی سازمان صداوسیما و ... در سالن کنفرانس معاونت صدا در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

باشگاهی که محدود به پایتخت نیست

در آغاز این مراسم، علی جعفری‌ مدیر باشگاه «هم‌صدا» با اشاره به آغاز فعالیت‌های استعدادیابی در حوزه گویندگی و بازیگری اظهار کرد: حدود چهار سال پیش، طرح استعدادیابی و شناسایی استعدادها در حوزه گویندگی و بازیگری در ایران آغاز شد و تاکنون چهار دوره از این طرح برگزار شده است. بسیاری از حاضران در این مراسم از پذیرفته‌شدگان و برگزیدگان دوره‌های مختلف این طرح هستند که با توسعه فعالیت‌ها، زمینه تأسیس باشگاه «همصدا» فراهم شد.

جعفری‌ با بیان اینکه باشگاه «هم‌صدا» با هدف گسترش فعالیت‌ها در سراسر کشور راه‌اندازی شده است، تصریح کرد: این باشگاه تلاش می‌کند با عبور از محدوده جغرافیایی پایتخت و حضور در استان‌های مختلف کشور، زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای بومی را فراهم و به ایجاد بازوهای رسانه‌ای توانمند برای سازمان صداوسیما کمک کند.

وی در ادامه، از حمایت‌ها و همراهی مدیرکل رادیو تعاملی ایران در شکل‌گیری باشگاه «همصدا» قدردانی و ابراز امیدواری کرد که این مجموعه بتواند با همکاری بخش‌های مرتبط، در مسیر تحقق اهداف و سیاست‌های سازمان صداوسیما گام بردارد.

وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم باشگاه «هم‌صدا» بتواند با شناسایی و پرورش استعدادهای سراسر کشور، زمینه فعالیت مؤثرتر نیروهای مردمی در عرصه تولید محتوا را فراهم کند و اهداف موردنظر مدیران سازمان صداوسیما را به‌درستی محقق سازد.

رسانه ملی، رسانه مردم است

در ادامه محمد غفاری خضری مدیرکل تعاملی ایران صدا بیان کرد: سازمان‌های رسانه‌ای باید دائما به فکر به‌روزرسانی، استعدادها و صداهای جدید باشند. در عین حال کار درستی نیست که جوانان را آموزش بدهیم و بعد عملا رهایشان کنیم، اما با رهنمودهای آقای پهلوانیان ما به یک مدل رسیدیم. باشگاه «هم‌صدا» ۲ مشخصه دارد که آن را از تلاش‌های پیشین متفاوت می‌کند؛ نخست آنکه استعدادیابی و آموزش با سازماندهی همراه شده است و سامانه‌ای راه‌اندازی می‌شود که در آن این اتفاق رخ می‌دهد. دوما ما به مسأله تولیدات مردمی توجه کرده‌ایم. رئیس سازمان بارها گفته است که این رسانه، رسانه مردم است و باید از مردم کمک گرفته شود. ما در دوره‌هایی که برگزار می‌شود به افراد آموزش می‌دهیم و آنها با موضوعاتی که به آنها ارائه می‌شود تولید محتوا می‌کنند. مرکز طرح و برنامه موضوعات را به شبکه‌ها اعلام می‌کند و با ساماندهی‌ای که رخ می‌دهد، از تولیدات مردمی استفاده می‌کنیم. این اتفاق تنها با یک هم‌افزایی در سازمان صداوسیما رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: معاونت صدا در دوره جدید یک رویکرد دارد و ریل‌گذاری آن توسط معاون صدا انجام شده است.

رادیو باید یک نهاد پیش‌ران باشد

پس از آن احمد پهلوانیان معاون صدا عنوان کرد: تمرکز بر استان‌ها، در پهنه ایران و همه استان‌ها از جمله تهران است. ضمن پاسداشت تمام زحماتی که پیش از این کشیده شده است، مسأله این است که در ایران، رادیو در نسل دوم است حال آنکه در دنیا رادیو نسل پنجم خود را سپری می‌کند. این یعنی ما باید سه پله را طی کنیم تا به جایگاهی برسیم که رادیو امروز در سپهر رسانه‌ای دنیا دارد. برای رسیدن به این هدف، چشم‌اندازی برای رادیو طراحی شده است و آن این است که رادیو به یک نهاد پیش‌ران بدل شود و چندسکویی باشد. برای حرکت به سمت یک سازمان چندسکویی، یکی از باظرفیت‌ترین حوزه‌هایی که باید روی آن حساب کرد، اداره کل ایران‌صدا به عنوان یک بستر برای فعالیت فضای مجازی و یک ستاد است.

وی افزود: یکی از جدی‌ترین الزامات این است که ایران‌صدا از یک پلتفرم پخش‌کننده، به یک «زیست‌بوم رسانه‌ای شنیداری زبان فارسی» تبدیل شود. البته این مهم الزامات فنی، اقتصادی و تنظیم‌گری بسیاری دارد، اما ایران‌صدا باید به جایگاهی تبدیل شود که تمام فعالان رسانه‌ای شنیداری کشور در این بستر حضوری فعال داشته باشند. یکی از لوازم اینکه ایران‌صدا به چنین زیست‌بومی تبدیل شود این است که هم در راستای شناسایی، هم رشد دادن، هم آموزش و هم ساماندهی و بهره‌گیری، تمام فعالان رسانه‌ای حضوری جدی در این بستر داشته باشند و یکی از اقدامات ما در این راستا، همین باشگاه «هم‌صدا» است.

باشگاه «هم‌صدا» با تشخیص صحیح اولویت‌ها تاسیس شد

در ادامه شاهید مظفری رئیس مرکز طرح و برنامه سازمان صداوسیما باتشکر از دست‌اندرکاران این باشگاه گفت: باشگاه «هم‌صدا» یک عقبه بسیار غنی دارد و با تشخیص صحیح اولویت‌ها تاسیس شده است. معاونت صدا یک «منطقه نوآوری» است و بسیاری از ایده‌های نوآورانه و خلاقیت‌های سازمان، در بستر رادیو رشد کرده‌اند. چشم‌انداز را جدای از عقبه نمی‌توان تعریف کرد و ایران‌صدا به‌عنوان اولین رسانه تعاملی کشور و آغازگر قالب‌های مختلفی مثل کتاب گویا، عقبه قابل توجهی دارد.

وی با اشاره به پیشینه این باشگاه اظهار کرد: سازماندهی یکی از نکاتی است که باشگاه «هم‌صدا» را برجسته می‌کند. آینده رسانه در دنیا به سویی می‌رود که چندان حدومرزی میان رادیو و تلویزیون نخواهد بود و فکر می‌کنم که این حرکت، یک حرکت جهشی است و برای جهش نیز باید یک راهبرد تهاجمی داشته باشیم. رادیو شایستگی‌های بسیاری در عرصه آموزش و رشد دارد و از سویی دیگر قشر جوان و توانمندی داریم که حتی می‌توانند با یک تلفن همراه تولید برنامه بکنند. اتصال این ۲ ظرفیت، می‌تواند آغازگر یک حرکت تهاجمی و روبه‌جلو باشد. در باشگاه «هم‌صدا» قرار بر این است که نوآوری‌های مختلفی شکل بگیرد و استعدادهای مختلف در آن دیده شود.

در ادامه این برنامه، یک نمایش رادیویی به شکل زنده اجرا شد.

در پایان این مراسم نیز از پوستر این باشگاه رونمایی شد.