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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

پویش سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان یزد آغاز شد

پویش سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان یزد آغاز شد

یزد- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از آغاز پویش سلامت دهان و دندان در مدارس ابتدایی استان با هدف آموزش روش صحیح مسواک زدن و پیشگیری از پوسیدگی دندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مسعود شریفی با اعلام آغاز این پویش بر اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی برای نهادینه‌کردن عادت‌های صحیح بهداشتی در میان دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش سلامت دهان و دندان در سلامت عمومی بدن اظهار کرد: مراقبت از دندان‌ها از دوران کودکی اهمیت دارد و دندان‌های سالم علاوه بر حفظ سلامت دهان، در زیبایی چهره، افزایش اعتمادبه‌نفس و ارتقای سلامت روان نیز مؤثر هستند.

شریفی، مسواک زدن منظم، استفاده از نخ دندان و رعایت اصول تغذیه سالم را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از مشکلات دهان و دندان دانست و افزود: پرهیز از عادت‌های غذایی آسیب‌رسان و رعایت بهداشت فردی به کاهش پوسیدگی دندان کمک می‌کند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با بیان اینکه آموزش دانش‌آموزان ابتدایی محور اصلی این پویش است، گفت: آموزش اصول مراقبت از دهان و دندان، به‌ویژه روش صحیح مسواک زدن، در اولویت این برنامه قرار دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم آموزش‌های بهداشتی و افزایش آگاهی دانش‌آموزان و خانواده‌ها، زمینه پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان و ارتقای سلامت نسل آینده فراهم شود.

کد مطلب 6980319

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