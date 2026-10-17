به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مسعود شریفی با اعلام آغاز این پویش بر اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی برای نهادینه‌کردن عادت‌های صحیح بهداشتی در میان دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش سلامت دهان و دندان در سلامت عمومی بدن اظهار کرد: مراقبت از دندان‌ها از دوران کودکی اهمیت دارد و دندان‌های سالم علاوه بر حفظ سلامت دهان، در زیبایی چهره، افزایش اعتمادبه‌نفس و ارتقای سلامت روان نیز مؤثر هستند.

شریفی، مسواک زدن منظم، استفاده از نخ دندان و رعایت اصول تغذیه سالم را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از مشکلات دهان و دندان دانست و افزود: پرهیز از عادت‌های غذایی آسیب‌رسان و رعایت بهداشت فردی به کاهش پوسیدگی دندان کمک می‌کند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با بیان اینکه آموزش دانش‌آموزان ابتدایی محور اصلی این پویش است، گفت: آموزش اصول مراقبت از دهان و دندان، به‌ویژه روش صحیح مسواک زدن، در اولویت این برنامه قرار دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم آموزش‌های بهداشتی و افزایش آگاهی دانش‌آموزان و خانواده‌ها، زمینه پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان و ارتقای سلامت نسل آینده فراهم شود.