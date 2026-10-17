به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح امروز شنبه در آیین افتتاح وبیناری پروژه‌های آبرسانی به ۱۱۷ روستای استان که در روستای میانگلال خرم‌آباد برگزار شد، اظهار کرد: با همکاری وزارت نیرو، شرکت آب و فاضلاب لرستان، بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) و قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)، این استان رتبه نخست کشور را در اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی کسب کرده است.

وی با اشاره به نقش همکاری دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد این پروژه‌ها، افزود: این دستاورد حاصل تلاش مجموعه‌های مرتبط و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه تأمین آب روستایی است.

افتتاح ۱۰۱ پروژه آبرسانی با مشارکت خیران

استاندار لرستان از اجرای پروژه‌های دیگر آبرسانی در استان خبر داد و گفت: ۱۰۱ پروژه آبرسانی روستایی نیز با همت یکی از خیران استان، آقای ابراهیمی، در روزهای آینده افتتاح می‌شود.

شاهرخی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیران در اجرای طرح‌های عمرانی، بر تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و تأمین آب پایدار در مناطق مختلف استان تأکید کرد.

تکمیل سدها؛ راهکار تأمین آب پایدار در لرستان

وی با اشاره به اینکه لرستان از استان‌های پربارش کشور است، اظهار کرد: بخش عمده منابع آبی استان به‌صورت رواناب جریان پیدا می‌کند که منبعی ناپایدار برای تأمین آب شرب و کشاورزی به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو، تکمیل سدهایی که طراحی و ساخت آن‌ها از سال‌ها قبل آغاز شده، ضرورت دارد.

استاندار لرستان افزود: در دو سال اخیر اقدامات قابل‌توجهی در مقایسه با گذشته برای پیشبرد پروژه‌های سدسازی، از جمله سدهای معشوره، مخمل‌کوه و آبسرده، انجام شده است تا شهرها و روستاهای استان از منابع پایدار آب شرب برخوردار شوند.

شاهرخی هدف از اجرای این طرح‌ها را تکمیل زیرساخت‌های تأمین و ذخیره آب عنوان کرد و گفت: با تکمیل این زیرساخت‌ها، امکان دسترسی پایدار شهرها و روستاهای لرستان به منابع آب فراهم می‌شود و مشکلات ناشی از ناپایداری منابع فعلی کاهش می‌یابد.

قدردانی از وزارت نیرو برای مدیریت ناترازی انرژی

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌های وزارت نیرو، به‌ویژه در زمینه مدیریت ناترازی انرژی، قدردانی کرد و اظهار داشت: مدیریت وزارت نیرو و مشارکت مردم و کارکنان مجموعه آب و فاضلاب در سطح کشور و استان، در پیشبرد این اقدامات نقش داشته است؛ تلاش‌هایی که در شرایط ویژه کنونی کشور شایسته قدردانی است.

استاندار لرستان در پایان ضمن قدردانی از وزیر نیرو، مسئولان حاضر، نمایندگان و مردم منطقه، بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت خیران برای تکمیل پروژه‌های آبرسانی و تأمین آب پایدار در استان تأکید کرد.